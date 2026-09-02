Adli Yıl Töreninde Dikkat Çeken Buluşma! Özgür Özel ile Kılıçdaroğlu Tokalaştı

2026-2027 Adli Yılı Açılış Töreni’nde YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir araya gelerek tokalaştı. İki isim, daha önce Orhan Sür ve Olcay Baykal’ın cenaze törenlerinde karşılaşmış, bu buluşmalarda yaşanan mesafeli görüntülerin ardından yeni tokalaşmaları dikkat çekmişti.

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Adli Yıl Töreninde Dikkat Çeken Buluşma! Özgür Özel ile Kılıçdaroğlu Tokalaştı
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2026-2027 Adli Yılı Yargıtay İsmail Rüştü Cirit Konferans Salonu’nda düzenlenen törenle başladı. Siyaset ve yargı dünyasından çok sayıda ismin katıldığı törende, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da yer aldı. Program öncesinde karşılaşan Özel ve Kılıçdaroğlu, selamlaşarak tokalaştı.

ADLİ YIL TÖRENİNDE BİR ARAYA GELDİLER

Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu’nun tokalaşması, iki isim arasında daha önceki karşılaşmalarda yaşanan gerginliğin ardından dikkat çekti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin mutlak butlan kararının ardından iki isim ilk kez bir cenaze töreninde karşı karşıya gelmişti.

Adli Yıl Töreninde Dikkat Çeken Buluşma! Özgür Özel ile Kılıçdaroğlu Tokalaştı - Resim : 1

ÖNCEKİ KARŞILAŞMALARDA SOĞUK RÜZGARLAR ESMİŞTİ

22. Dönem Balıkesir Milletvekili Orhan Sür için TBMM’de düzenlenen cenaze töreninde Özel ve Kılıçdaroğlu arasında soğuk rüzgarlar estiği belirtilmişti. İki isim daha sonra eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın eşi Olcay Baykal’ın cenaze töreninde de karşılaşmıştı. Özel’in camiye Kılıçdaroğlu’ndan sonra geldiği ve burada eski genel başkanla tokalaştığı görülmüştü.

Kaynak: Haber Merkezi

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Özgür Özel YENİ Parti Kemal Kılıçdaroğlu CHP
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