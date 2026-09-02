Gemi Faciası KKTC’yi Sarstı: YDP Hükümetten Çekildi

KKTC’de gemi faciasının ardından siyasi kriz büyüdü. Koalisyon ortağı YDP, Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın görevden alınmasının ardından hükümetten çekilme kararı aldı.

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Gemi Faciası KKTC’yi Sarstı: YDP Hükümetten Çekildi
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) koalisyon ortağı Yeniden Doğuş Partisi (YDP), hükümetten çekilme kararı aldı.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, görevden alınmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, Parti Meclisi’nin kararıyla hükümetten ayrıldıklarını açıkladı. Arıklı, kararlarını yarın Başbakan Ünal Üstel’e yazılı olarak bildireceklerini söyledi. Arıklı, görevden alınma kararını "2 yıldır beklediğim bir fırsattı" diye nitelendirerek Başbakan Üstel'e teşekkür etti.

'SÖYLENECEK ÇOK ŞEY VAR AMA...'

Deniz kazası nedeniyle şu aşamada siyasi tartışma yürütmek istemediklerini belirten Arıklı, "Söylenecek çok şey var ama kayıp 19 insanımız var" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan hatta bulunan 'Filo Jet' isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamıştı. Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada alabora olan gemiden 241 kişi kurtarılmış, 9 kişinin cenazesine ulaşılmış, kayıp 20 kişi için arama çalışması başlatılmıştı. Batan geminin enkazının, Girne açıklarında denizin 550 metre derinliğinde bulunduğu bildirilmişti.

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Kaynak: DHA

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