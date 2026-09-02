Başbakan Üstel Duyurdu: KKTC'deki Gemi Faciasında Kaybolan 20 Kişiye İlişkin Sıcak Gelişme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasında kaybolan 20 kişiden birinin cesedine ulaşıldığını açıkladı.

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Başbakan Üstel Duyurdu: KKTC'deki Gemi Faciasında Kaybolan 20 Kişiye İlişkin Sıcak Gelişme
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Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin kaybolan 20 kişiden birinin cenazesi bulundu. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, basın açıklamasında 50 yaşlarında bir erkek yolcuya ait olduğu düşünülen cenazenin kimlik tespiti için Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ne gönderildiğini, arama çalışmalarının ise devam ettiğini belirtti.

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Kaynak: DHA

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