Güllü’nün Ölümünde Soruşturmanın Seyrini Değiştirecek Ses Kaydı: 'Biz Attık, Biz Öldürdük'

Yalova'da evinin 6'ncı katından düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada yeni bir ses kaydı gündeme geldi. Kayıtta, Sultan Nur Ulu'nun babası Arif Ulu'nun, kızının kendisine "Biz attık baba, biz öldürdük" dediğini aktardığı duyuluyor.

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Yalova'daki evinin 6'ncı katındaki pencereden şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, 'tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek' suçlamasıyla tutuklanmıştı. Olayın tek tanığı olduğu belirtilen arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkındaysa ev hapsi kararı verilmişti.

GÜLLÜ’YÜ İTTİĞİ İDDİASINI CANLANDIRDI

Sultan Nur Ulu'nun savcılıkta verdiği ifade sırasında, Tuğyan Ülkem Gülter'in Güllü'yü ittiğinin öne sürüldüğü anı canlandırdığı görüntüler, Esra Ezmeci'nin programında yayımlandı.

'BİZ ATTIK BABA, BİZ ÖLDÜRDÜK'

Soruşturmada ayrıca Sultan Nur Ulu'nun babası Arif'e ait olduğu öne sürülen telefon konuşmaları gündeme geldi. Kayıtlarda Arif'in, kızının kendisine "Biz attık baba, biz öldürdük" dediğini anlattığı duyuluyor.

Arif'in konuşmada ayrıca Sultan'ın kendisine "Tuğyan bana 2daire teklif etti, ben de attım" şeklinde bir ifade kullandığını ileri sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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