Korsan Taksi Kavgası Kanlı Bitti: 2 Taksicinin Bıçaklandığı Anlar Kamerada

Sultanbeyli'de korsan taksicilik yaptığı öne sürülen Baran G. ile 2 taksi şoförü arasında başlayan tartışma, kardeşlerinin de dahil olduğu bıçaklı kavgaya dönüştü. 2 taksici bıçaklı saldırıda yaralanırken, olayın ardından kaçan 3 kardeş yakalandı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, saat 12.50 sıralarında Adil Mahallesi'ndeki otogarda meydana geldi. İddiaya göre, 34 MVK 528 plakalı otomobille korsan taksicilik yapan Baran G. (25) ile taksi şoförleri Tuncay V. ve Faruk K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

KARDEŞLERİYLE GERİ GELDİ

Tartışmanın ardından Baran G., kardeşleri Seyit G. (26) ve H.G.'yi (17) çağırdı. 2 kardeş, 76 DN 068 plakalı otomobille otogara geldi. Taraflar arasında yeniden başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Tuncay V. karnından, Faruk K. ise sırtından bıçakla yaralandı. Baran G. ile kardeşleri Seyit G. ve H.G., olayın ardından otomobille kaçtı.

Yaşanan kavga çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından hastaneye kaldırılan Tuncay V. ve Faruk K.'nin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

3 KARDEŞ YAKALANDI

Olayın ardından çalışma başlatan Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, Baran G., Seyit G. ve H.G.'yi yakaladı. Olay yerinde yapılan incelemede kavgada kullanıldığı değerlendirilen bıçak bulunamadı. Gözaltına alınan 3 kardeşin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

Etiketler
Bıçaklı Saldırı
Son Güncelleme:
Üsküdar'da Seçim Yenilenecek! Mahkeme İtirazı Reddetti Üsküdar'da Seçim Yenilenecek
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Keçiören Belediyesi'nde Uyuşturucu Skandalı! Çok Sayıda Personelin Testi Pozitif Çıktı: Başsavcılık Tarafından Soruşturma Başlatıldı Keçiören Belediyesi'nde Uyuşturucu Skandalı! Çok Sayıda Personelin Testi Pozitif Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
Silivri Açıklarında Batan Gemide Yeni Gelişme: Aranan 10 Personelin İsimleri Belli Oldu Silivri Açıklarında Batan Gemide Yeni Gelişme
Gülistan Doku Soruşturmasında Kritik Eşik: Zeinal Abarakov Başsavcıya 4 Saat İfade Verdi Gülistan Doku Soruşturmasında Kritik Eşik: Zeinal Abarakov Başsavcıya 4 Saat İfade Verdi
Adli Yıl Töreninde Dikkat Çeken Buluşma! Özgür Özel ile Kılıçdaroğlu Tokalaştı Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel Tokalaştı
Pentagon Bilançoyu Açıkladı: İran’ı Kör Edecek Tüm Radarlar ve Hava Savunma Tesisleri Vuruldu Pentagon Bilançoyu Açıkladı: İran’ı Kör Edecek Tüm Radarlar ve Hava Savunma Tesisleri Vuruldu
Silivri Açıklarındaki Gemi Kazasında Yeni Detay! Kaptanların Telsiz Konuşmaları Ortaya Çıktı Kaptanların Telsiz Konuşmaları Ortaya Çıktı