Korsan Taksi Kavgası Kanlı Bitti: 2 Taksicinin Bıçaklandığı Anlar Kamerada

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Olay, saat 12.50 sıralarında Adil Mahallesi'ndeki otogarda meydana geldi. İddiaya göre, 34 MVK 528 plakalı otomobille korsan taksicilik yapan Baran G. (25) ile taksi şoförleri Tuncay V. ve Faruk K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

KARDEŞLERİYLE GERİ GELDİ

Tartışmanın ardından Baran G., kardeşleri Seyit G. (26) ve H.G.'yi (17) çağırdı. 2 kardeş, 76 DN 068 plakalı otomobille otogara geldi. Taraflar arasında yeniden başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Tuncay V. karnından, Faruk K. ise sırtından bıçakla yaralandı. Baran G. ile kardeşleri Seyit G. ve H.G., olayın ardından otomobille kaçtı.

Yaşanan kavga çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından hastaneye kaldırılan Tuncay V. ve Faruk K.'nin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

3 KARDEŞ YAKALANDI

Olayın ardından çalışma başlatan Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, Baran G., Seyit G. ve H.G.'yi yakaladı. Olay yerinde yapılan incelemede kavgada kullanıldığı değerlendirilen bıçak bulunamadı. Gözaltına alınan 3 kardeşin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA