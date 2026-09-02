Silivri Açıklarındaki Gemi Kazasında Yeni Detay! Kaptanların Telsiz Konuşmaları Ortaya Çıktı

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İstanbul Silivri açıklarında Tuğberk İmamoğlu ile ALSU isimli gemilerin çarpışmasının ardından batan Tuğberk İmamoğlu’nda bulunan kaptan ve mürettebat dahil 10 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kazaya ilişkin iki geminin kaptanları arasındaki telsiz görüşmeleri de ortaya çıktı. Kayıtların, çarpışma öncesinde iki kaptanın birbirini fark ettiğini ve rota değişikliği konusunda iletişim kurduğunu gösterdiği belirtildi.

KAPTANLAR ÇARPIŞMA ÖNCESİ TELSİZLE KONUŞMUŞ

Telsiz kayıtlarında Tuğberk İmamoğlu’nun kaptanının, ALSU gemisine rota değiştirmesi yönünde uyarıda bulunduğu duyuldu. Kayıtlara göre Tuğberk İmamoğlu’nun kaptanı, “Alsu, iskeleye kır. Alsu iskeleye kır dedim” ifadelerini kullandı. ALSU’nun kaptanı ise buna “Tuğberk İmamoğlu, tamam tamam” şeklinde karşılık verdi.

'SES KAYITLARI DİNLENECEK'

Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan da daha önce yaptığı açıklamada, çarpışma öncesinde iki geminin kaptanları arasında telsiz görüşmesi gerçekleştiğini belirtmişti. Baylan, denizcilik kuralları kapsamında belirli rotalarda seyreden gemilerin birbirleriyle iletişim kurarak rota düzenlemesi yapabildiğini ifade etmiş, iki geminin de birbirini gördüğünü ve çarpışmayı önlemek amacıyla rota ayarlaması yaptığını söylemişti. Baylan, telsiz kayıtlarında görüşmeler bulunduğunu belirterek, olayın ayrıntılarının ses kayıtlarının dinlenmesinin ardından netleşeceğini kaydetmişti.

KAYIP 10 DENİZCİNİN İSİMLERİ

Kazanın ardından kendilerinden haber alınamayan 10 denizcinin isimleri ve görevleri şöyle:

Yaşar Kayhan — Kaptan

Rahmi Temel — 1. Zabit

Atakan Alagöz — 3. Kaptan

Aydın Demirci — Başmakinist

Gencer Aydın — 2. Makinist

Eyüp Enes Cesur — Yağcı

Nidai Duman — Güverte Lostromosu

Nacican Keskin — Usta Gemici

Onuralp Demir — Gemici

Abdülbaki Mirzaoğlu — Aşçı

Kaynak: Haber Merkezi