Gemi Faciasının Ardından... KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı Hakkında Flaş Karar

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KKTC Başbakanı Ünal Üstel, düzenlediği basın toplantısında, hükümetin koalisyon ortağı Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı'nın bakanlık görevinden alındığını duyurdu. Üstel, Girne açıklarında alabora olan gemiyle ilgili soruşturmayı genişlettiklerini aktararak, "Bu çerçevede Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı'mız Sayın Erhan Arıklı'yı görevden aldığımı kendisine bildirdim. Yürütmenin başı olarak görevim, soruşturmanın selameti ve kamu vicdanının rahatlaması için gerekli bütün idari tedbirleri almaktır" ifadelerini kullandı.

ARIKLI'DAN KARAR SONRASI İLK AÇIKLAMA

Görevden alınan Arıklı'dan konuya ilişkin şu açıklama geldi: "Sayın Başbakan, soruşturmanın selameti açısından beni görevden almak zorunda olduğunu telefonla arayarak bildirdi. Hükümetin başı olması dolayısı ile etik olmasa da bu kararına saygı duyuyorum. Yarın Hükümetten çekilme konusunu görüşmek için Parti Meclisimizi toplayacağız. 4.5 yıl birlikte çalıştığım mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Yeni dönemde daha güçlü bir şekilde görüşmek dileği ile sağlıcakla kalın."

NE OLMUŞTU?

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan hatta bulunan 'Filo Jet' isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamıştı. Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada alabora olan gemiden 241 kişi kurtarılmış, 9 kişinin cenazesine ulaşılmış, kayıp 20 kişi için arama çalışması başlatılmıştı. Batan geminin enkazının, Girne açıklarında denizin 550 metre derinliğinde bulunduğu bildirilmişti.

Kaynak: AA