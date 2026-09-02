Bakan Fidan’dan Gazze Diplomasisi: 2 Kritik İsimle Görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze diplomasisi kapsamında Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmelerde Gazze’deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

Kaynak: AA