Karadeniz’de Şüpheli Cisim Alarmı: SAS Timleri Harekete Geçti

Milli Savunma Bakanlığı, Karadeniz Ereğli, Sakarya Karasu, İstanbul Karaburun, Türkeli Demir Sahası ve Çatalca’da su üzerinde şüpheli cisimler tespit edildiğini açıkladı. İHA veya kamikaze insansız deniz aracı olabileceği değerlendirilen cisimler, SAS timleri tarafından yerinde imha edildi.

Son Güncelleme:
Karadeniz’de Şüpheli Cisim Alarmı: SAS Timleri Harekete Geçti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Karadeniz’de su üzerinde tespit edilen şüpheli cisimlerin SAS timleri tarafından yerinde imha edildiğini açıkladı. MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Karadeniz’de sürüklenen mayın tehdidine karşı Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı gemiler ve deniz hava vasıtalarıyla 7/24 esasına göre keşif ve gözetleme faaliyetlerinin sürdüğü belirtildi.

Bu kapsamda Karadeniz Ereğli, Sakarya Karasu, İstanbul Karaburun, Türkeli Demir Sahası ve Çatalca bölgelerinde su üzerinde şüpheli cisimler tespit edildi.

Karadeniz’de Şüpheli Cisim Alarmı: SAS Timleri Harekete Geçti - Resim : 1

İMHA EDİLDİLER

Açıklamada, "Karadeniz Ereğli, Sakarya Karasu, İstanbul; Karaburun, Türkeli Demir Sahası ve Çatalca bölgelerinde su üzerinde tespit edilen ve İHA/Kamikaze İnsansız Deniz Aracı (KİDA) olabileceği değerlendirilen şüpheli cisimler, SAS Timlerimiz tarafından başarıyla yerinde imha edildi" ifadeleri kullanıldı.

Karadeniz’de Şüpheli Cisim Alarmı: SAS Timleri Harekete Geçti - Resim : 2

MSB, Karadeniz’deki mayın tehdidine karşı keşif ve gözetleme faaliyetlerinin 7/24 devam ettiğini de kaydetti.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Milli Savunma Bakanlığı
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Bakan Fidan’dan Gazze Diplomasisi: 2 Kritik İsimle Görüştü Fidan’dan Gazze Diplomasisi, 2 Kritik İsimle Görüştü
Bahçeli'den Çarpıcı Amedspor Uyarısı: 'Kirli Projelere Alet Etmek İsteyenler Var' Bahçeli'den Çarpıcı Amedspor Uyarısı
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
ÇOK OKUNANLAR
Silivri Açıklarında Batan Gemide Yeni Gelişme: Aranan 10 Personelin İsimleri Belli Oldu Silivri Açıklarında Batan Gemide Yeni Gelişme
Adli Yıl Töreninde Dikkat Çeken Buluşma! Özgür Özel ile Kılıçdaroğlu Tokalaştı Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel Tokalaştı
Gülistan Doku Soruşturmasında Kritik Eşik: Zeinal Abarakov Başsavcıya 4 Saat İfade Verdi Gülistan Doku Soruşturmasında Kritik Eşik: Zeinal Abarakov Başsavcıya 4 Saat İfade Verdi
Üsküdar'da Seçim Yenilenecek! Mahkeme İtirazı Reddetti Üsküdar'da Seçim Yenilenecek
Pentagon Bilançoyu Açıkladı: İran’ı Kör Edecek Tüm Radarlar ve Hava Savunma Tesisleri Vuruldu Pentagon Bilançoyu Açıkladı: İran’ı Kör Edecek Tüm Radarlar ve Hava Savunma Tesisleri Vuruldu