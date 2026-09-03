Nepal’deki Sel Felaketinde Can Kaybı 1114’e Çıktı

Nepal’in Çin sınırına yakın bölgelerini etkileyen sel felaketinde can kaybı 1114’e yükseldi. Yaklaşık 4 bin kişinin kayıp olduğu değerlendiriliyor.

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Nepal’deki Sel Felaketinde Can Kaybı 1114’e Çıktı
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Nepal’in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesi ve çevresinde meydana gelen sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Nepal Ulusal Afet Riskinin Azaltılması ve Yönetimi Kurumu, selden etkilenen bölgelerdeki son duruma ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, can kaybının 1114’e yükseldiği, yaklaşık 4 bin kişinin ise kayıp olduğu bildirildi. Kayıpları bulmak için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Çalışmalarda 20 binden fazla güvenlik personelinin görevlendirildiği, şu ana kadar 11 bin 993 kişinin kurtarıldığı aktarıldı.

YÜZLERCE HİDROELEKTRİK SANTRALİ ÇALIŞANINDAN HABER YOK

Kathmandu Post gazetesinin haberine göre, selden etkilenen bölgelerdeki bazı hidroelektrik santrallerinin yer altındaki tesis ve tünellerinde mahsur kaldığı düşünülen çalışanlara henüz ulaşılamadı.

Nepal Bağımsız Enerji Üreticileri Birliği, toplam 947 kişiden haber alınamadığını açıkladı. Bu kişilerin kaçının yer altındaki tesis ve tünellerde mahsur kaldığı, kaçının ise sel sularına kapıldığı henüz belirlenemedi. Kayıp işçilerin aileleri, arama kurtarma çalışmalarının yavaş ilerlediğini belirterek hükümete ve proje işletmecilerine tepki gösterdi.

Kaynak: AA

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