İsviçre'de Tartışma Yaratacak Başörtüsü Adımı! Devlet Okulları ile Anaokullarında Yasak Geliyor

İsviçre'de Zürih Kanton Meclisi, devlet okulları ve anaokullarında başörtüsünü yasaklamayı öngören önergeyi 82 ret, 87 kabul ve 6 çekimser oyla kabul etti.

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İsviçre'de Tartışma Yaratacak Başörtüsü Adımı! Devlet Okulları ile Anaokullarında Yasak Geliyor
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İsviçre'nin kamu yayın kuruluşu SRF'nin haberine göre, Zürih Kanton Meclisi, sağcı İsviçre Halk Partisi (SVP) tarafından sunulan, kamuya bağlı okullar ve anaokullarında kız öğrenciler ile kadınların başörtüsü takmasını yasaklamanın amaçlandığı önergeyi oyladı.

ÖNERGE AZ FARKLA KABUL EDİLDİ

Önerge, 87 kabul, 82 ret ve 6 çekimser oyla kabul edildi.

Oylama sırasında Zürih Kanton Meclisi'nde tartışmalar yaşanırken, SVP'li vekiller başörtüsünü bir baskı sembolü olarak gördüğünü açıkça belirtti.

Fransa'nın örnek gösterildiği önergede, başörtüsünün kız çocuklarına yönelik baskının sembolü olduğu iddia edildi.

Önergenin destekçileri, başörtüsünün devlet ilkokullarının demokratik değerlerine aykırı olduğunu da savundu.

'MÜSLÜMANLARA KARŞI KASITLI OLARAK KİN BESLEME' SUÇLAMASI

İsviçre Yeşiller Partisi daha farklı önlemler alınmasını isterken, İsviçre Sosyal Demokrat Partisi (SP) ise SVP'yi bu girişimle Müslümanlara karşı kasıtlı olarak kin beslemekle suçladı.

SP, çocuklar için başörtüsü yasağının, din özgürlüğü güvencesiyle doğrudan çeliştiği için yasal olarak uygulanamayacağını belirtti.

İsviçre Merkez Partisi, tek bir dini sembolü hedef almanın yanlış olduğunun altını çizdi.

YASAL DÜZENLEME YAPILACAK

Önerge kapsamında Kanton hükümeti, 2 yıl içinde devlet okulları ve anaokullarında başörtüsünü yasaklamayı öngören bir yasa tasarısı hazırlayacak. Tasarı, Meclis'te kabul edilirse yasaklar yürürlüğe girecek. Zürih kantonundaki devlet okullarında eğitim gören ve dini inancı gereği başörtüsü takmak isteyen Müslümanlar, bundan doğrudan etkilenecek.

Kaynak: AA

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İsviçre Başörtüsü
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