Kontrat Yenileyecekler Dikkat! Eylül Ayı Kira Artış Oranı Netleşti: İşte İstenebilecek En Yüksek Zam

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ağustos ayı tüketici enflasyonunu açıklamasının ardından, eylül ayında yenilenecek kira sözleşmelerine uygulanacak yasal tavan zam oranı da kesinleşti. Hem ev sahiplerini hem de kiracıları doğrudan ilgilendiren yasal sınır resmi olarak yürürlüğe girdi.

YASAL ÜST SINIR YÜZDE 31,79

TÜİK verilerine göre, ağustos ayında enflasyon aylık bazda yüzde 1,84 olarak gerçekleşti. Bu verinin ardından, kira artışlarında yasal üst sınırı belirleyen 12 aylık TÜFE ortalaması esas alınarak yapılan hesaplamayla, eylül ayı kira zam tavanı yüzde 31,79 oldu.

EV SAHİPLERİ BU ORANIN ÜZERİNE ÇIKAMAYACAK

Alınan bu kararla birlikte ev sahipleri, eylül ayı içerisinde süresi dolan konut ve iş yeri kira kontratlarında yüzde 31,79’un üzerinde bir artış oranı uygulayamayacak. Yasal sınırın üzerinde talep edilen kira artışları geçersiz sayılacak.

Kaynak: Haber Merkezi