Piyasalar Hareketli! Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı: İşte İlk Rakamlar
İstanbul serbest piyasada dolar 48,3150 lira, euro ise 56,2170 lira seviyesinden güne merhaba dedi. Her iki para biriminde de dünkü kapanışa kıyasla yukarı yönlü bir grafik göze çarpıyor.
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İstanbul serbest piyasasında döviz kurları yeni güne hareketli bir başlangıç yaptı. Yatırımcıların yakından takip ettiği dolar ve euro, dünkü kapanış değerlerinin üzerinde işlem görüyor.
DOLAR 48 LİRA SINIRINDA
Serbest piyasada bu sabah itibarıyla 48,3130 liradan alınan dolar, 48,3150 liradan satışa sunuldu. Dolar kuru, dün günü 48,2970 lira seviyesinden tamamlamıştı.
EURO CEPHESİNDE DİKKAT ÇEKEN YÜKSELİŞ
Serbest piyasada 56,2150 liradan alıcı bulan euronun satış fiyatı ise 56,2170 lira olarak kayıtlara geçti. Dün kapanışta 56,0740 lira olan euronun, yeni güne daha güçlü bir giriş yapması dikkat çekti.
Kaynak: AA
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