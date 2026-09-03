İBB’ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında Yeni Operasyon: 12 Şüpheli Gözaltında! Kimlikleri Belli Oldu

İBB’ye yönelik “yolsuzluk” soruşturmasında 14 şüpheli hakkında düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında haklarında işlem yapılan isimler belli olurken, Onur Gülin’in cezaevinde, Mahmut Berk Şahin’in ise yurt dışında olduğu öğrenildi.

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İBB’ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında Yeni Operasyon: 12 Şüpheli Gözaltında! Kimlikleri Belli Oldu
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB’ye yönelik yürütülen “yolsuzluk” soruşturması kapsamında 14 şüpheli hakkında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve kamu zararına neden olunduğu iddialarıyla gerçekleştirilen operasyonda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, bir şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi.

İBB İHALELERİNDE USULSÜZLÜK VE KAMU ZARARI TESPİTİ

Soruşturma kapsamında, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından hazırlanan Ön İnceleme Raporu ile bilirkişi raporlarında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Satınalma Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ve İBB Başkanlık konutuna materyal alımını da kapsayan bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı ve kamu zararına yol açıldığı yönünde tespitler yer aldı.

İBB’ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında Yeni Operasyon: 12 Şüpheli Gözaltında! Kimlikleri Belli Oldu - Resim : 1

ŞÜPHELİLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Operasyon kapsamında hakkında işlem yapılan şüphelilerin isimleri de belli oldu. Listede Abdulkerim Hazırbaba, Mustafa Delipoyraz, Volkan Karagöz, Talha Özyurt, Rezzan Neslihan Vural, Gökhan Fırtına, Saliha Ülkü Aydoğan, Ali Toy, Mehmet Yücetürk, Mustafa Sökmen, Vedat Taşdelen, Mahmut Berk Şahin, Onur Gülin ve Ekrem Baki yer aldı. Onur Gülin’in cezaevinde bulunduğu öğrenilirken, Mahmut Berk Şahin’in ise yurt dışında olduğu tespit edildi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda diğer şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Mahmut Berk Şahin’in yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

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