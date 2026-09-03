TÜİK Ağustos Ayı Enflasyon Rakamlarını Açıkladı: Enflasyon Yüzde Kaç Oldu?

TÜİK, ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyatları yıllık yüzde 31,51 artarken, üretici maliyetlerini gösteren Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi yıllık yüzde 27,95 olarak kayıtlara geçti. Sanayide en yüksek yıllık artış ise yüzde 38,88 ile madencilik sektöründe görüldü.

Son Güncelleme:
TÜİK Ağustos Ayı Enflasyon Rakamlarını Açıkladı: Enflasyon Yüzde Kaç Oldu?
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini kamuoyuyla paylaştı.

TÜFE'DE 12 AYLIK ORTALAMA YÜZDE 31,79

Ağustos ayında tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 1,84, yıllık bazda ise yüzde 31,51 artış gösterdi. TÜFE, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 22,07 yükseliş kaydetti.

Ekonomistler, AA Finans anketinde aylık yüzde 1,86 ve yıllık yüzde 31,52 artış öngörüyordu; resmi rakamlar beklentilerin çok hafif altında kaldı.

ÜRETİCİ ENFLASYONU YILLIK YÜZDE 27,95 SEVİYESİNDE

Üretim maliyetlerinin seyrini gösteren Yİ-ÜFE, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 2,57 artış kaydetti. Üretici fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 27,95 olurken, 12 aylık ortalamalara göre yükseliş yüzde 27,76 olarak hesaplandı.

Endeks, Aralık 2025'e göre ise yüzde 20,88'lik bir artış grafiği ortaya koydu.

SANAYİDE EN YÜKSEK ARTIŞ MADENCİLİKTE

Sanayinin 4 ana sektörünün yıllık değişimleri incelendiğinde maliyet artışlarının dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

  • Madencilik ve Taş Ocakçılığı: Yüzde 38,88 artış
  • İmalat Sanayisi: Yüzde 29,68 artış
  • Su Temini: Yüzde 29,59 artış
  • Elektrik, Gaz Üretimi ve Dağıtımı: Yüzde 7,57 artış

Aylık bazda bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığı yüzde 0,14 gerileme gösterirken; elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı yüzde 6,03, imalat yüzde 2,35 ve su temini yüzde 1,4 artış kaydetti.

ENERJİ VE TÜKETİM MALLARINDA SON DURUM

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimlerinde; dayanıksız tüketim malları yüzde 30,28, dayanıklı tüketim malları yüzde 28,54, ara malları yüzde 27,41, enerji yüzde 27,33 ve sermaye malları yüzde 22,06 yükseldi. Aylık kırılımda ise enerjideki yüzde 6,99'luk ve dayanıklı tüketim mallarındaki yüzde 2,84'lük artış dikkat çeken unsurlar arasında yer aldı.

Milyonların Gözü Bu Rakamlardaydı! 2 Aylık Enflasyon Farkı Ne Kadar Oldu? İşte Memur ve Emeklinin 2 Aylık Zam OranıMilyonların Gözü Bu Rakamlardaydı! 2 Aylık Enflasyon Farkı Ne Kadar Oldu? İşte Memur ve Emeklinin 2 Aylık Zam OranıEkonomi

Milyonların Gözü Bu Rakamlardaydı! 2 Aylık Enflasyon Farkı Ne Kadar Oldu? İşte Memur ve Emeklinin 2 Aylık Zam OranıMilyonların Gözü Bu Rakamlardaydı! 2 Aylık Enflasyon Farkı Ne Kadar Oldu? İşte Memur ve Emeklinin 2 Aylık Zam OranıEkonomi

Kaynak: AA

Etiketler
Enflasyon TÜİK
Son Güncelleme:
Altın Fiyatlarında Sert Düşüş! Ons Altın 3 Haftanın En Düşük Seviyesinde Altın Fiyatlarında Sert Düşüş
Piyasalar Hareketli! Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı: İşte İlk Rakamlar Piyasalar Hareketli! Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
ÇOK OKUNANLAR
TÜİK Ağustos Ayı Enflasyon Rakamlarını Açıkladı: Enflasyon Yüzde Kaç Oldu? Enflasyon Yüzde Kaç Oldu?
İBB’ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında Yeni Operasyon: 12 Şüpheli Gözaltında! Kimlikleri Belli Oldu İBB’ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında Yeni Operasyon
Milyonların Gözü Bu Rakamlardaydı! 2 Aylık Enflasyon Farkı Ne Kadar Oldu? İşte Memur ve Emeklinin 2 Aylık Zam Oranı İşte Memur ve Emeklinin 2 Aylık Zam Oranı
Kontrat Yenileyecekler Dikkat! Eylül Ayı Kira Artış Oranı Netleşti: İşte İstenebilecek En Yüksek Zam Eylül Ayı Kira Artış Oranı Netleşti, İşte İstenebilecek En Yüksek Zam
Fenerbahçe’ye UEFA’dan Şok! Greenwood ve Guendouzi İçin Soruşturma Başlatıldı Fenerbahçe’ye UEFA’dan Şok