Fenerbahçe’ye UEFA’dan Şok! Greenwood ve Guendouzi İçin Soruşturma Başlatıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe, 26 Ağustos’ta Fransa’da oynanan Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasının ardından yaşanan olaylar nedeniyle UEFA’nın Mattéo Guendouzi, Mason Greenwood ve kulüp hakkında disiplin süreci başlattığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp, süreç kapsamında Fenerbahçe’nin ve futbolcuların hak ve menfaatlerini korumak amacıyla gerekli savunmaların hazırlanarak UEFA’nın ilgili kurullarına sunulacağını bildirdi.

GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER UEFA’YA İLETİLECEK

Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamada, disiplin süreciyle ilgili ihtiyaç duyulan bilgi, belge ve savunmaların UEFA’ya gönderileceği belirtildi. Kulüp, soruşturma sürecinin titizlikle takip edildiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: “UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş karşılaşmasının ardından futbolcularımız Mattéo Guendouzi ve Mason Greenwood ile Kulübümüz hakkında UEFA tarafından disiplin süreci başlatılmıştır. Kulübümüz, söz konusu süreçte futbolcularımızın ve Fenerbahçe’nin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla gerekli savunmaları UEFA’nın ilgili kurulları nezdinde gerçekleştirecektir. Sürece ilişkin gerekli bilgi, belge ve savunmalar UEFA’ya sunulacak olup gelişmeler kulübümüz tarafından titizlikle takip edilmektedir.”

Kaynak: Haber Merkezi