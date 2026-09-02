Altın Fiyatlarında Sert Düşüş! Ons Altın 3 Haftanın En Düşük Seviyesinde

Altın fiyatlarında düşüş ivmesi güçlenirken spot altının ons fiyatı yüzde 0,6 gerileyerek 4 bin 304,01 dolara indi. Ons altın 7 Ağustos’tan bu yana en düşük seviyesini görürken, düşüşünü üst üste dördüncü işlem gününe taşıdı.

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Altın Fiyatlarında Sert Düşüş! Ons Altın 3 Haftanın En Düşük Seviyesinde
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Altın fiyatlarında aşağı yönlü hareket hız kazanırken, spot altının ons fiyatı çarşamba günü yüzde 0,6 gerileyerek 4 bin 304,01 dolara düştü. Ons altın böylece 7 Ağustos’tan bu yana gördüğü en düşük seviyeye inerken, üst üste dördüncü işlem gününde de değer kaybetmiş oldu.

Altın Fiyatlarında Sert Düşüş! Ons Altın 3 Haftanın En Düşük Seviyesinde - Resim : 1

ALTINDAKİ DÜŞÜŞ VADELİ KONTRATLARA DA YANSIDI

Altın fiyatının yakından izlenen 200 günlük hareketli ortalamanın altına gerilemesi de teknik açıdan dikkat çekti. ABD’de Aralık vadeli altın kontratı da yüzde 1 değer kaybederek 4 bin 350,80 dolara geriledi.

Kaynak: Haber Merkezi

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