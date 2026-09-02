Altın Fiyatlarında Sert Düşüş! Ons Altın 3 Haftanın En Düşük Seviyesinde

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Altın fiyatlarında aşağı yönlü hareket hız kazanırken, spot altının ons fiyatı çarşamba günü yüzde 0,6 gerileyerek 4 bin 304,01 dolara düştü. Ons altın böylece 7 Ağustos’tan bu yana gördüğü en düşük seviyeye inerken, üst üste dördüncü işlem gününde de değer kaybetmiş oldu.

ALTINDAKİ DÜŞÜŞ VADELİ KONTRATLARA DA YANSIDI

Altın fiyatının yakından izlenen 200 günlük hareketli ortalamanın altına gerilemesi de teknik açıdan dikkat çekti. ABD’de Aralık vadeli altın kontratı da yüzde 1 değer kaybederek 4 bin 350,80 dolara geriledi.

Kaynak: Haber Merkezi