AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen’in Kızı Vefat Etti

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen’in kızı Fatma Zehra Önen, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Önen’in cenazesinin 4 Eylül Cuma günü İstanbul’da kılınacak ikindi namazının ardından Kilyos Mezarlığı’na defnedileceği bildirildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile çok sayıda milletvekili taziye mesajı yayımladı.

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AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen’in Kızı Vefat Etti
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AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen’in kızı Fatma Zehra Önen, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Fatma Zehra Önen’in cenazesinin 4 Eylül 2026 Cuma günü İstanbul’da toprağa verileceği bildirildi.

CENAZE TÖRENİ İSTANBUL’DA DÜZENLENECEK

Fatma Zehra Önen’in cenazesi, Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde ikindi namazının ardından Kilyos Mezarlığı’na defnedilecek.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen’in Kızı Vefat Etti - Resim : 1

ÖMER ÇELİK’TEN TAZİYE MESAJI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Abdülkadir Emin Önen’e ve ailesine başsağlığı diledi. Çelik, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Şanlıurfa milletvekilimiz Abdülkadir Emin Önen'in sevgili kızı Fatma Zehra Önen’in vefatından çok büyük üzüntü duyduk. Fatma Zehra Önen kızımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun.”

Çok sayıda AK Parti milletvekili de Fatma Zehra Önen’in vefatının ardından taziye mesajları yayımladı.

Kaynak: Haber Merkezi

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