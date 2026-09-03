Üsküdar Belediyesi Seçimi Öncesi Valilikten Flaş Çıkış

İstanbul Valiliği, Üsküdar Belediyesi Başkan Vekilliği seçim tarihinin bir siyasi partiye avantaj sağlamak için belirlendiği yönündeki iddiaları yalanladı. Valilik, yasal olarak meclisin 10 gün içinde toplanması gerektiğini hatırlatarak, 5 Eylül Cumartesi gününün kanuni sürenin son günü olduğunu açıkladı.

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Üsküdar Belediyesi Seçimi Öncesi Valilikten Flaş Çıkış
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Üsküdar Belediyesi’nde yürütülen idari ve hukuki süreç, sosyal medyada ve bazı yayın organlarında çıkan tartışmaların ardından İstanbul Valiliği’nin resmi açıklamasıyla yeni bir boyut kazandı. Valilik, Belediye Başkan Vekilliği seçimi için belirlenen tarihe yönelik 'siyasi avantaj' iddialarına sert tepki gösterdi.

5 EYLÜL CUMARTESİ GÜNÜ SEÇİM YAPILACAK

İstanbul Valiliği, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45’inci maddesinden doğan yükümlülük gereği, Üsküdar Belediye Meclisini 5 Eylül 2026 Cumartesi günü belediye başkan vekili seçimi için toplantıya çağırdığını hatırlattı.

Bu kararın ardından sosyal medyada yer alan "seçim tarihinin bir siyasi partiye avantaj sağlayacak şekilde kasıtlı belirlendiği" iddialarının gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

'10 GÜNLÜK YASAL SÜRENİN SON GÜNÜ'

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, iddiaların süreci manipüle etme amacı taşıdığı belirtilerek yasal takvim şu şekilde açıklandı:

"Belediye Kanunu’nun 45’inci maddesinde, 'Belediye başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması durumunda, vali tarafından belediye meclisinin on gün içinde toplanması sağlanır' hükmü yer almaktadır. Valiliğimizce esas alınan 26 Ağustos 2026 tarihini izleyen on günlük sürenin son günü 5 Eylül 2026 Cumartesi günüdür. Valiliğimiz, kanunda öngörülen sürenin son günü için gerekli çağrıyı yapmıştır."

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Devam eden adli süreçlere paralel olarak yürütülmesi gereken idari işlemler, kanunların çizdiği çerçevede sürdürülmektedir. Konunun hassasiyeti göz önünde bulundurularak yürütülen bu idari sürecin siyasi tartışmaların konusu hâline getirilerek zedelenmemesi, hukukun üstünlüğünün ve kamu kurumlarına duyulan güvenin korunması bakımından önem taşımaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Kaynak: DHA

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