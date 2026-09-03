A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu. 5 Eylül Cumartesi günü oynanacak mücadelede düdük Halil Umut Meler’e emanet edilecek.

DEV DERBİ HALİL UMUT MELER’E EMANET

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki kritik karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Sezonun önemli maçlarından biri olarak öne çıkan derbide gözler tecrübeli hakemin vereceği kararlarda olacak.

DERBİ 5 EYLÜL’DE OYNANACAK

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, 5 Eylül Cumartesi günü saat 20.00’de Chobani Stadyumu’nda oynanacak.

Kaynak: Haber Merkezi