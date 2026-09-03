Türkiye’nin Rakibi Almanya! Filenin Sultanları Yarı Final Peşinde

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Türkiye, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya ile mücadele edecek. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma bugün saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşmayı Bulgaristan Voleybol Federasyonundan Vanya Parvanova ile Polonya Voleybol Federasyonundan Bartlomiej Adamczyk yönetecek.

TÜRKİYE SON 16 TURUNDA AZERBAYCAN’I ELEMİŞTİ

A Milli Kadın Voleybol Takımı, A Grubu’nu ikinci sırada tamamlamasının ardından son 16 turunda Azerbaycan’ı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. A Grubu’nu dördüncü sırada tamamlayan Almanya ise son 16 turunda Belçika’yı geçerek son 8 takım arasına kaldı. Almanya-Türkiye karşılaşmasını kazanan ekip, yarı finalde Sırbistan-Yunanistan eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Kaynak: AA