Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi Kadrosu Netleşti

Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında mücadele edecek kadrosu belli oldu.

Son Güncelleme:
Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi Kadrosu Netleşti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olympique Lyon'u eleyerek UEFA Şampiyonlar Ligi hasretini 18 yıl sonra bitiren Fenerbahçe'nin Devler Ligi kadrosu da belli oldu. Sarı-lacivertli takımın listesi şöyle:

Kaleciler: Ederson, Mert Günok, Tarık Çetin

Defans: Ake, Skriniar, Oppong, Yiğit Efe, Semedo, Mimovic, Brown, Levent

Orta sahalar: Guendouzi, Kante, İsmail, Bartuğ, Asensio, Greenwood, İrfan Can Kahveci, Oğuz, Kerem, Nene

Forvet: Vedat Muriqi, Lukaku

KADRODA KİMLER YOK?

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosunda Jayden Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao ve Mert Hakan Yandaş yer almadı. Oosterwolde, sakatlığı sebebiyle aralık ayında sahalara geri dönecek. Çağlar Söyüncü ve Rodrigo Becao'nun ise takımdan kısa süre içinde ayrılması bekleniyor.

Galatasaray’ın Devler Ligi Kadrosu Belli OlduGalatasaray’ın Devler Ligi Kadrosu Belli OlduSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Fenerbahçe
Son Güncelleme:
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Galatasaray’ın Devler Ligi Kadrosu Belli Oldu Galatasaray’ın Devler Ligi Kadrosu Belli Oldu
Filenin Sultanları Almanya’yı da Devirdi: Yarı Finaldeyiz Filenin Sultanları Almanya’yı da Devirdi
ÇOK OKUNANLAR
Ankara'da Sıcak Saatler! Ahmet Davutoğlu Hakkında Flaş Soruşturma Kararı Ahmet Davutoğlu Hakkında Flaş Soruşturma Kararı
Milyonların Gözü Bu Rakamlardaydı! 2 Aylık Enflasyon Farkı Ne Kadar Oldu? İşte Memur ve Emeklinin 2 Aylık Zam Oranı İşte Memur ve Emeklinin 2 Aylık Zam Oranı
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen’in Kızı Vefat Etti AK Partili Milletvekilin Kızı Vefat Etti
TÜİK Ağustos Ayı Enflasyon Rakamlarını Açıkladı: Enflasyon Yüzde Kaç Oldu? Enflasyon Yüzde Kaç Oldu?
İBB Davasında Ara Karar: 2 Kişi Tahliye Edildi İBB Davasında Ara Karar: 2 Kişi Tahliye Edildi