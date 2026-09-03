Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi Kadrosu Netleşti

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Olympique Lyon'u eleyerek UEFA Şampiyonlar Ligi hasretini 18 yıl sonra bitiren Fenerbahçe'nin Devler Ligi kadrosu da belli oldu. Sarı-lacivertli takımın listesi şöyle:

Kaleciler: Ederson, Mert Günok, Tarık Çetin

Defans: Ake, Skriniar, Oppong, Yiğit Efe, Semedo, Mimovic, Brown, Levent

Orta sahalar: Guendouzi, Kante, İsmail, Bartuğ, Asensio, Greenwood, İrfan Can Kahveci, Oğuz, Kerem, Nene

Forvet: Vedat Muriqi, Lukaku

KADRODA KİMLER YOK?

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosunda Jayden Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao ve Mert Hakan Yandaş yer almadı. Oosterwolde, sakatlığı sebebiyle aralık ayında sahalara geri dönecek. Çağlar Söyüncü ve Rodrigo Becao'nun ise takımdan kısa süre içinde ayrılması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi