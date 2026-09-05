Atama Kararları Resmi Gazete'de: Türkiye'nin 12 Ülkedeki Büyükelçileri Değişti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre 12 ülkeye yeni büyükelçiler atandı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla Türkiye'nin 12 ülkedeki büyükelçileri değişti. Atama kararları şöyle:
Haydar Kerem Divanlıoğlu – Burundi
Kaan Esener – Filipinler
Ayşe Hilal Sayan Koytak – Finlandiya
Necati Sancaktutan – Bahreyn
Hüseyin Ergani – Umman
Fikriye Aslı Güven – Namibya
Fatih Yıldız – Güney Kore
Fahri Türker Oba – Sudan
Alper Aktaş – Kuzey Makedonya
Ferhat Alkan – Somali
Özgür Gökmen – Gambiya
Ayça Oşafıoğlu İnam – Mozambik
Kaynak: Haber Merkezi
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