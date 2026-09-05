Atama Kararları Resmi Gazete'de: Türkiye'nin 12 Ülkedeki Büyükelçileri Değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre 12 ülkeye yeni büyükelçiler atandı.

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Atama Kararları Resmi Gazete'de: Türkiye'nin 12 Ülkedeki Büyükelçileri Değişti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla Türkiye'nin 12 ülkedeki büyükelçileri değişti. Atama kararları şöyle:

Haydar Kerem Divanlıoğlu – Burundi

Kaan Esener – Filipinler

Ayşe Hilal Sayan Koytak – Finlandiya

Necati Sancaktutan – Bahreyn

Hüseyin Ergani – Umman

Fikriye Aslı Güven – Namibya

Fatih Yıldız – Güney Kore

Fahri Türker Oba – Sudan

Alper Aktaş – Kuzey Makedonya

Ferhat Alkan – Somali

Özgür Gökmen – Gambiya

Ayça Oşafıoğlu İnam – Mozambik

Kaynak: Haber Merkezi

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