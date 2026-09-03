6 Yıllık Sırda Kritik Dönemeç: Gülistan Doku Soruşturmasında Eski Jandarma Komutan Yardımcısı ve Eşi Tutuklandı

Tunceli'de 6 yıl önce esrarengiz şekilde kaybolan Gülistan Doku soruşturmasında adli süreç derinleşiyor. Olay günü Doku'nun son görüldüğü viyadükten araçla geçtikleri ve o esnada Vali eşiyle telefon trafiği yaptıkları tespit edilen eski İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman ve eşi Burçin Hızlı Kahraman tutuklandı.

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6 Yıllık Sırda Kritik Dönemeç: Gülistan Doku Soruşturmasında Eski Jandarma Komutan Yardımcısı ve Eşi Tutuklandı
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