İstanbul'da Hemşire Ebru Anik'in Çığlığı: 'Uzaklaştırma Kararı Bile Bu Adamı Durduramıyor, Ölmeden Önce Sesimi Duyun!'

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İstanbul'un Bahçeşehir ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki hemşire Ebru Anik, 3 yıl önce Mustafa M. (30) ile başlayan ilişkisinin son 1,5 yılında sistemli bir şekilde şiddete maruz kaldığını belirterek yardım çağrısında bulundu. Ayrılmak istediğinde sürekli tehdit, şantaj ve ailesinin ölümle tehdit edilmesi üzerine daha önce şikayetlerini geri çekmek zorunda kalan genç kadın, can güvenliğinin kalmadığını vurgulayarak yetkililere seslendi.

'BURNUMU KIRDI, POLİS BENDEN VİDEO KANITI İSTEDİ'

Yaşadığı kabusu anlatan Ebru Anik, yaklaşık 2 ay önce Mustafa M. tarafından darbedildiğini ve burnunun kırıldığını söyledi.

Tehditler yüzünden o an şikayetçi olamadığını ancak gizlice darp raporu aldığını belirten Anik, "Bir ay önce cesaretimi toplayıp tekrar şikayetçi oldum ve uzaklaştırma kararı aldırdım. Ancak karakola gittiğimde bana 'Burnunuz kırıkken çekilmiş videonuz var mı?' diyerek delil sordular. Elimde tonlarca ses kaydı ve tehdit mesajı olmasına rağmen delil yetersizliği engeline takıldım" dedi.

GÜVENLİKLERİN GÖZÜ ÖNÜNDE DEHŞET

Uzaklaştırma kararına rağmen Mustafa M.’nin 27 Ağustos sabahı saat 06.30’da yaşadığı sitenin kapısına dayandığını belirten genç hemşire, dehşet anlarını şu sözlerle anlattı:

"Güvenlik beni arayıp ısrarcı bir misafirim olduğunu söyledi. Ben de yukarı bırakmamalarını, aşağı inip bakacağımı belirttim. İndiğimde onu gördüm. Bağırıp çağırıyordu. Polise kanıtlamak için videoya çekmeye başladım. Sitenin bütün güvenlik görevlilerinin ve site sakinlerinin gözü önünde, gündüz gözüyle beni darbetti. Şu an can korkusundan evden çıkamıyorum. Sitenin güvenlik kameraları her şeyi kaydetti ancak site yönetimi 'Savcılıktan dilekçe getir' diyerek bana görüntüleri vermiyor. Evimin altından çıkıp savcılığa nasıl gideyim?"

'BENİ EMNİYETLE TEHDİT EDİP 'GİT YİNE ŞİKAYET ET' DİYOR'

Şüphelinin her defasında elini kolunu sallayarak emniyetten çıktığını ve kendisiyle dalga geçtiğini öne süren Anik, şöyle devam etti:

"Bana sürekli 'Emniyette tanıdıklarım var, elim güçlü, kanıtlayamazın' diyor. İfade verip çıktıktan sonra bana mesaj atıp 'Git istersen tekrar şikayet et' diye yazıyor. Hatta bana 'Ben cezaevine girsem bile çıktıktan sonra sana neler yapabileceğimi bir düşün' ve 'Benden kurtulmanın tek çaresi ben uyurken uykumda beni öldürmen' diye teyitli mesajlar attı. Sosyal medyadaki paylaşımlarımın altına kendi eliyle emniyeti etiketliyor. O kadar emin ki kendisine hiçbir şey olmayacağından. Onun yerine hala ben korkuyorum."

'ÖLDÜKTEN SONRA MI ADALET SAĞLANACAK?'

Yardım çığlığının duyulmasını isteyen Ebru Anik, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı’na seslenerek şunları kaydetti:

"Bu adam ne kanundan, ne polisten, ne de uzaklaştırma kararlarından korkuyor. Herkesin içinde bana bunu yapan adam, beni yalnız yakaladığında ne yapar düşünmek istemiyorum. Yırtınıyorum, çırpınıyorum, kimse beni duymuyor. Sürekli 'Seni gördüğüm yerde öldüreceğim' diyor. Burada insanlar vardı öldüremedi, dövdü. Bir sonrakinde beni öldürecek, hissediyorum. Ben ölmek istemiyorum. Ölmeden önce sesimi duyun ve bana sahip çıkın."

Kaynak: DHA