Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Emin Önen’in Kızının Cenazesine Katıldı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Emin Önen’in hayatını kaybeden kızı Fatma Zehra Önen için Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Cenaze töreninde kısa bir konuşma yapan Erdoğan, Fatma Zehra Önen’in hayatını kaybetmesine ilişkin başsağlığı ve taziye mesajlarını iletti.

'BU RAHATSIZLIĞI DÖNEMİNDE ÇOK ÇİLE ÇEKTİ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan: "Bu rahatsızlığı döneminde çok çile çekti. Rabbim, çektiği bu çileyi taksiratının affına vesile kılsın. Rabbim yar ve yardımcısı olsun inşallah. Biz aileyi zaten tanıyoruz, biliyoruz" dedi.

Öte yandan Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AK Parti Şanlıurfa Milletvekilimiz Abdulkadir Emin Önen'in değerli kızı Fatma Zehra evladımızın vefat haberini teessürle öğrendim. Fatma Zehra kızımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabrıcemil niyaz ediyorum. Rabb'im mekanını cennet eylesin" ifadelerine yer vermişti.

Kaynak: AA