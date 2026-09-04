Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Emin Önen’in Kızının Cenazesine Katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Emin Önen’in hayatını kaybeden kızı Fatma Zehra Önen’in Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Erdoğan, törende yaptığı kısa konuşmada Önen ailesine başsağlığı diledi.

Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Emin Önen’in Kızının Cenazesine Katıldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Emin Önen’in hayatını kaybeden kızı Fatma Zehra Önen için Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Cenaze töreninde kısa bir konuşma yapan Erdoğan, Fatma Zehra Önen’in hayatını kaybetmesine ilişkin başsağlığı ve taziye mesajlarını iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Emin Önen’in Kızının Cenazesine Katıldı - Resim : 1

'BU RAHATSIZLIĞI DÖNEMİNDE ÇOK ÇİLE ÇEKTİ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan: "Bu rahatsızlığı döneminde çok çile çekti. Rabbim, çektiği bu çileyi taksiratının affına vesile kılsın. Rabbim yar ve yardımcısı olsun inşallah. Biz aileyi zaten tanıyoruz, biliyoruz" dedi.

Öte yandan Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AK Parti Şanlıurfa Milletvekilimiz Abdulkadir Emin Önen'in değerli kızı Fatma Zehra evladımızın vefat haberini teessürle öğrendim. Fatma Zehra kızımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabrıcemil niyaz ediyorum. Rabb'im mekanını cennet eylesin" ifadelerine yer vermişti.

Kaynak: AA

Etiketler
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Melih Gökçek İfade Vermek İçin Adliyede Melih Gökçek İfade Vermek İçin Adliyede
İBB Başkan Vekili Nuri Aslan’ın Babası Muharrem Aslan Hayatını Kaybetti İBB Başkan Vekili'nin Babası Vefat Etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kültürel Miras Mesajı: 'Mazisi Olmayanın Atisi de Olamaz' Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kültürel Miras Mesajı
Silivri Açıklarındaki Kazada Dümendeki Kaptanın İfadesi Ortaya Çıktı! 'Kabul Etmiyorum' Silivri Açıklarındaki Kazada Dümendeki Kaptanın İfadesi Ortaya Çıktı
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
ÇOK OKUNANLAR
Şiddet Görüntüleri Sızan Berhan Şimşek İstifa Etti Şiddet Görüntüleri Sızan Berhan Şimşek İstifa Etti
Üsküdar’da Seçime 2 Gün Kala Dengeler Değişti: 4 CHP’li AK Parti’ye Geçti Üsküdar’da Seçime 2 Gün Kala Dengeler Değişti
Vatandaşların Kişisel Verilerine İzinsiz Erişenlere Ağır Darbe: 31 Avukata Gözaltı; 39 Avukat Bürosuna Baskın 31 Avukata Gözaltı; 39 Avukatlık Bürosuna Baskın
Kahramanmaraş’taki Okul Saldırısında İlk Duruşma! Baba Mersinli: 'Oğlum Hakkında Dava Açılmalı' Kahramanmaraş’taki Okul Saldırısında İlk Duruşma
Kılıçdaroğlu'ndan Üsküdar ve Yüreğir Çıkışı: 'Masa Başı Oyunlarıyla Teslim Etmeyeceğiz!' Kılıçdaroğlu'ndan Üsküdar ve Yüreğir Çıkışı