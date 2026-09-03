10 Yıl Sonra Açılan Mezarın Ardından İlk Resmi Adım! Bakan Arif Ahmet Denizolgun Soruşturmasında Kritik Eşik

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüne ilişkin soruşturmada feth-i kabir işlemi sonrası Adli Tıp Kurumu’nda yapılan ön inceleme tamamlandı. Kemik ve Diş İnceleme, Toksikoloji ve Biyoloji birimlerince hazırlanan değerlendirmelerin ardından dosya, rapor düzenlenmek üzere ATK 1. İhtisas Kurulu’na gönderildi.

Son Güncelleme:
10 Yıl Sonra Açılan Mezarın Ardından İlk Resmi Adım! Bakan Arif Ahmet Denizolgun Soruşturmasında Kritik Eşik
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Denizolgun’un feth-i kabir işleminin ardından Adli Tıp Kurumu’nda yürütülen incelemelere ilişkin açıklama yaptı.

10 Yıl Sonra Açılan Mezarın Ardından İlk Resmi Adım! Bakan Arif Ahmet Denizolgun Soruşturmasında Kritik Eşik - Resim : 1

ADLİ TIP KURUMU’NDA ÖN İNCELEME TAMAMLANDI

Başsavcılığın açıklamasına göre, feth-i kabir işlemi sonrasında Adli Tıp Kurumu Başkanlığı bünyesindeki Morg İhtisas Dairesi Kemik ve Diş İnceleme Şubesi, Kimya İhtisas Dairesi Toksikoloji Şubesi ve Biyoloji İhtisas Dairesi tarafından ön inceleme gerçekleştirildi.

10 Yıl Sonra Açılan Mezarın Ardından İlk Resmi Adım! Bakan Arif Ahmet Denizolgun Soruşturmasında Kritik Eşik - Resim : 2

DOSYA ATK 1. İHTİSAS KURULU’NA GÖNDERİLDİ

Yapılan ön incelemenin ardından dosyanın, mevcut bilgi ve belgeler üzerinden rapor hazırlanması amacıyla ATK 1. İhtisas Kurulu’na havale edildiği bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Alihan Kuriş
Son Güncelleme:
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Gülistan Doku Dosyasında Dikkat Çeken Detaylar! Eski Jandarma Komutan Yardımcısı Vali Sonel’e Kule Bilgilerini Vermiş Gülistan Doku Dosyasında Dikkat Çeken Detaylar
Marmara Denizi’nde Nadir Görüntü! 'Sahanda Yumurta' Denizanası Ortaya Çıktı Marmara Denizi’nde Nadir Görüntü
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
ÇOK OKUNANLAR
Ankara'da Sıcak Saatler! Ahmet Davutoğlu Hakkında Flaş Soruşturma Kararı Ahmet Davutoğlu Hakkında Flaş Soruşturma Kararı
Milyonların Gözü Bu Rakamlardaydı! 2 Aylık Enflasyon Farkı Ne Kadar Oldu? İşte Memur ve Emeklinin 2 Aylık Zam Oranı İşte Memur ve Emeklinin 2 Aylık Zam Oranı
TÜİK Ağustos Ayı Enflasyon Rakamlarını Açıkladı: Enflasyon Yüzde Kaç Oldu? Enflasyon Yüzde Kaç Oldu?
Kontrat Yenileyecekler Dikkat! Eylül Ayı Kira Artış Oranı Netleşti: İşte İstenebilecek En Yüksek Zam Eylül Ayı Kira Artış Oranı Netleşti, İşte İstenebilecek En Yüksek Zam
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen’in Kızı Vefat Etti AK Partili Milletvekilin Kızı Vefat Etti