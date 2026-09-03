10 Yıl Sonra Açılan Mezarın Ardından İlk Resmi Adım! Bakan Arif Ahmet Denizolgun Soruşturmasında Kritik Eşik
Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüne ilişkin soruşturmada feth-i kabir işlemi sonrası Adli Tıp Kurumu’nda yapılan ön inceleme tamamlandı. Kemik ve Diş İnceleme, Toksikoloji ve Biyoloji birimlerince hazırlanan değerlendirmelerin ardından dosya, rapor düzenlenmek üzere ATK 1. İhtisas Kurulu’na gönderildi.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Denizolgun’un feth-i kabir işleminin ardından Adli Tıp Kurumu’nda yürütülen incelemelere ilişkin açıklama yaptı.
ADLİ TIP KURUMU’NDA ÖN İNCELEME TAMAMLANDI
Başsavcılığın açıklamasına göre, feth-i kabir işlemi sonrasında Adli Tıp Kurumu Başkanlığı bünyesindeki Morg İhtisas Dairesi Kemik ve Diş İnceleme Şubesi, Kimya İhtisas Dairesi Toksikoloji Şubesi ve Biyoloji İhtisas Dairesi tarafından ön inceleme gerçekleştirildi.
DOSYA ATK 1. İHTİSAS KURULU’NA GÖNDERİLDİ
Yapılan ön incelemenin ardından dosyanın, mevcut bilgi ve belgeler üzerinden rapor hazırlanması amacıyla ATK 1. İhtisas Kurulu’na havale edildiği bildirildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: