10 Yıl Sonra Açılan Mezarın Ardından İlk Resmi Adım! Bakan Arif Ahmet Denizolgun Soruşturmasında Kritik Eşik

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Denizolgun’un feth-i kabir işleminin ardından Adli Tıp Kurumu’nda yürütülen incelemelere ilişkin açıklama yaptı.

ADLİ TIP KURUMU’NDA ÖN İNCELEME TAMAMLANDI

Başsavcılığın açıklamasına göre, feth-i kabir işlemi sonrasında Adli Tıp Kurumu Başkanlığı bünyesindeki Morg İhtisas Dairesi Kemik ve Diş İnceleme Şubesi, Kimya İhtisas Dairesi Toksikoloji Şubesi ve Biyoloji İhtisas Dairesi tarafından ön inceleme gerçekleştirildi.

DOSYA ATK 1. İHTİSAS KURULU’NA GÖNDERİLDİ

Yapılan ön incelemenin ardından dosyanın, mevcut bilgi ve belgeler üzerinden rapor hazırlanması amacıyla ATK 1. İhtisas Kurulu’na havale edildiği bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi