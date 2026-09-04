Arif Ahmet Denizolgun Soruşturmasında Yeni Gelişme! Doktoruna Tutuklama Talebi

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Denizolgun’un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Denizolgun’un doktoru olduğu iddia edilen Nurettin Demirkol “yalan tanıklık” suçundan gözaltına alınmıştı. Demirkol, adliyeye sevk kararının ardından tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından 18 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Eylül 2016'da vefat eden Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünün ve yapılan otopsi işlemlerinin şüpheli olduğuna ilişkin iddia ve şikayette bulunulduğu, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ilgili hükümlerince maktulün gerçek ölüm sebebinin tespitine ilişkin yeniden inceleme yapılabilmesi amacıyla fethi kabir kararı alındığı kaydedilmişti. Karar doğrultusunda başsavcı vekili, cumhuriyet savcısı, İstanbul Adli Tıp Kurumu uzmanları ve olay yeri inceleme ekipleri 19 Ağustos'ta Denizolgun'un kabrine gelmiş, görevlilerce açılan mezardan Denizolgun'un cesedine ait parçalar alınıp incelenmek üzere nakil aracıyla Adli Tıp Kurumuna götürülmüştü.

'YALAN TANIKLIK' SUÇUNDAN GÖZALTINA ALINMIŞTI

Mezardan çıkarılan örnekler, işlemlerin ardından 20 Ağustos’ta yeniden kabre konulmuştu. Başsavcılığın 26 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, Denizolgun’un otopsisinde “şüpheli ölüm” tespiti yapıldığı ve aralarında Alihan Kuriş’in de bulunduğu şüpheliler hakkında “adam öldürme” suçundan yürütülen soruşturmanın sürdüğü bildirilmişti.

DAHA SONRA ADLİYEYE SEVK EDİLMİŞTİ

Denizolgun’un mezarının açılmasının ardından yapılan ön incelemede elde edilen bilgi ve belgeler, rapor hazırlanması amacıyla Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kuruluna gönderilmişti. Soruşturma kapsamında daha önce tanık sıfatıyla ifade veren Nurettin Demirkol hakkında “yalan tanıklık” suçundan soruşturma başlatılmış ve Demirkol gözaltına alınıp adliyeye sevk edilmişti.

Kaynak: AA-DHA