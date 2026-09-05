Bilim Merkezine Çevrilen Uçakta Yangın Paniği! Alevler Söndürüldü

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde, uçuş ömrünü tamamlamasının ardından bilim merkezine dönüştürülen Airbus A340 tipi yolcu uçağında yangın çıktı. Kuyruk bölümünde başlayan ve kısa sürede uçağın diğer bölümlerine yayılan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, uçakta geniş çaplı hasar oluştu. Yangın sırasında içeride bulunan misafirler ve personel güvenli şekilde tahliye edildi.

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Bilim Merkezine Çevrilen Uçakta Yangın Paniği! Alevler Söndürüldü
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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde uçuş ömrünü tamamladıktan sonra bilim merkezine dönüştürülen uçakta çıkan yangın hasara neden oldu. Şekerpınar Mahallesi'ndeki Çayırova Uçakpark Havacılık Bilim Merkezi'ndeki uçağın kuyruk bölümünde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler uçağın diğer bölümlerine yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bilim Merkezine Çevrilen Uçakta Yangın Paniği! Alevler Söndürüldü - Resim : 1

KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLDİ

Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında uçakta geniş çaplı hasar oluştu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba, olay yerinde gazetecilere, görev yapan personelin elektrik kontağından yangın çıktığı ihbarı üzerine itfaiyenin olay yerine geldiğini, çok kısa sürede müdahale edilmesine rağmen alevlerin uçağın tamamını sardığını söyledi.

Bilim Merkezine Çevrilen Uçakta Yangın Paniği! Alevler Söndürüldü - Resim : 2

'EN UFAK SORUN OLMADI'

İçerideki misafirlerin ve görevli personelin ilk anda güvenli şekilde tahliye edildiğini bildiren Soba, "Ne çalışanımızın ne de bir misafirimizin en ufak sorunu oldu" dedi. Soba, yangının tamamen kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının yapıldığını sözlerine ekledi. Kocaeli'de uçuş ömrünü tamamlayan "Airbus A340" tipi yolcu uçağı, yaklaşık bir yıl önce bilim merkezi olarak hizmet vermeye başlamıştı.

Kaynak: AA-DHA

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