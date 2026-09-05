Meteoroloji’den Hafta Sonu Uyarısı! 40 Derece Sıcaklık da Var, Kuvvetli Yağış da

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre Türkiye’de önümüzdeki günlerde sıcak hava etkisini sürdürecek. İç ve güney kesimlerde sıcaklıklar yüksek seviyelerde kalırken, Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun bazı bölgelerinde gök gürültülü sağanak ve yer yer fırtına bekleniyor. Bugün ülke genelinde sıcak ve güneşli hava öne çıkacak. İç Anadolu ve güney bölgelerde sıcaklıkların 35-39 dereceye, Ege ve Akdeniz kıyılarında ise 34-37 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor. Karadeniz ve doğu kesimlerde sıcaklıkların 24-32 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Kuzeydoğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’de yerel sağanak ve gök gürültülü yağış ihtimali bulunuyor.

PAZAR GÜNÜ DE SICAK HAVA ETKİLİ OLACAK

Pazar günü de yüksek sıcaklıkların devam etmesi bekleniyor. İç ve güney bölgelerde termometrelerin 35-38 dereceyi göstermesi öngörülürken, Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’da yer yer sağanak yağış ve fırtına görülebileceği değerlendiriliyor. Batı bölgelerde güneşli havanın ağırlıkta olması bekleniyor. En yüksek sıcaklıkların batıda 35-36, doğuda ise 30-34 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.

PAZARTESİ SICAKLIKLAR 41 DERECEYE ULAŞACAK

Pazartesi günü sıcaklıkların bir miktar gerilemesi beklense de değerler yüksek seyretmeye devam edecek. İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da 35-38, Akdeniz’de ise 36-41 derece arasında sıcaklıklar öngörülüyor. Karadeniz ve doğu bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışların sürmesi, batı ve güney kesimlerde ise çoğunlukla açık ve güneşli havanın hakim olması bekleniyor.

SALI GÜNÜ YAĞIŞLAR KUZEYDE YOĞUNLAŞACAK

Salı günü özellikle Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde yağışların etkili olması bekleniyor. Bazı bölgelerde gök gürültülü sağanakla birlikte fırtına riskinin de artacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların güneyde 34-36, iç kesimlerde 30-34, kuzey bölgelerde ise 24-30 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Batı Anadolu’da ise daha sakin ve güneşli bir hava öngörülüyor.

ÇARŞAMBA YAĞIŞLAR AZALACAK

Çarşamba günü yağışların etkisini azaltması ve yurt genelinde daha sakin bir havanın hakim olması bekleniyor. Güney ve iç kesimlerde sıcaklıkların 33-36, Karadeniz’de 25-31, Doğu Anadolu’da ise 24-30 derece arasında olması öngörülüyor. Gece sıcaklıklarının ise genel olarak 11-24 derece aralığında seyredeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi