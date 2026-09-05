Kahramanmaraş’ta Okul Saldırısı Davasında Yeni Gelişme! Anne İçin Tahliye Kararı Bozuldu

Kahramanmaraş’ta 9 öğrenci ve 1 öğretmenin yaşamını yitirdiği Ayser Çalık Ortaokulu saldırısına ilişkin davada, saldırgan İsa Aras Mersinli’nin annesi Pınar Peyman Mersinli hakkında verilen tahliye kararına yapılan itiraz kabul edildi. Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Mersinli’nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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Kahramanmaraş’ta Okul Saldırısı Davasında Yeni Gelişme! Anne İçin Tahliye Kararı Bozuldu
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Kahramanmaraş'ta okul saldırganının annesine verilen tahliye kararına itiraz edildi. İtirazı değerlendiren Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi anne Pınar Peyman Mersinli'nin tutukluluk halinin devam etmesine karar verdi.

Kahramanmaraş’ta Okul Saldırısı Davasında Yeni Gelişme! Anne İçin Tahliye Kararı Bozuldu - Resim : 1

İLK DURUŞMADA ANNE İÇİN TAHLİYE KARARI ÇIKMIŞTI

Kahramanmaraş'ta 9 öğrenci ve 1 öğretmenin hayatını kaybettiği Ayser Çalık Ortaokulu saldırısına ilişkin davanın duruşması dün yaklaşık 16 saat sürdü. Davanın ilk duruşmasında saldırgan İsa Aras Mersinli'nin annesi Pınar Peyman Mersinli'nin oy çokluğuyla tahliye edildi.

Kahramanmaraş’ta Okul Saldırısı Davasında Yeni Gelişme! Anne İçin Tahliye Kararı Bozuldu - Resim : 2

AİLELER İTİRAZ ETTİ, MAHKEME TUTUKLULUĞUN DEVAMINA KARAR VERDİ

Bu kararın ardından hayatını kaybeden 9 öğrenci ve 1 öğretmenin aileleri avukatları ile birlikte bugün Kahramanmaraş Adliyesi'ne gelerek Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurarak anne Pınar Peyman Mersinli hakkında verilen karara itiraz etti.
İtirazı değerlendiren Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi Pınar Peyman Mersinli'nin tutukluluk halinin devam etmesine karar verdi.

Türkiye'yi Ağlatan Okul Katliamında Şok Gelişme: Anne Tahliye Edildi, Avukatlar Reddi Hakim İstediTürkiye'yi Ağlatan Okul Katliamında Şok Gelişme: Anne Tahliye Edildi, Avukatlar Reddi Hakim İstediGüncel

Kaynak: İHA

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Kahramanmaraş Saldırı Okul
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