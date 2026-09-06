Serhat Kılıç'ın Cenaze Programı Belli Oldu

Kağıthane'deki evinde hayatını kaybeden ünlü oyuncu Serhat Kılıç'ın cenaze programı netleşti. Kılıç'ın menajeri Tolga Çinkitaş, ünlü oyuncu için yarın (7 Eylül Pazartesi) Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenleneceğini, Salı günü ise Ankara'da toprağa verileceğini açıkladı.

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Serhat Kılıç'ın Cenaze Programı Belli Oldu
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İstanbul Kağıthane'deki evinde cansız bedeni bulunan ünlü oyuncu Serhat Kılıç'ın (51) cenaze programı netleşti.

Kılıç'ın menajeri Tolga Çinkitaş, ünlü oyuncu için yarın (7 Eylül Pazratesi) Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenleneceğini, salı günü ise Ankara'da toprağa verileceğini açıkladı.

OTOPSİ YAPILDI

Ünlü oyuncu Serhat Kılıç (51), Kağıthane’deki evinde hayatını kaybetmiş, cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmıştı. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işleminin ardından Kılıç'ın cenazesi ailesine teslim edildi.

Cenaze Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bulunan gasilhaneye getirildi.

CENAZE PROGRAMI NETLEŞTİ

Ünlü oyuncunun cenaze programı da netleşti. Serhat Kılıç'ın menajeri Tolga Çinkitaş, "Çok ani bir kayıp oldu. Çok üzgünüz. Sevenleri sürekli bize mesajlar atıyorlar. İstanbul'da da yarın Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde saat 12.00'da bir anma töreni düzenlenecek. Buraya tüm dostlarını bekliyoruz. Salı günü cenazemiz öğle namazında Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ankara'da defnedilecek" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

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