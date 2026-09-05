Kalp Krizi Sonrası İlk Kez Böyle Paylaştı! Cem Yılmaz’dan Sigara Kararı

29 Ağustos’ta Çanakkale’nin Ayvacık ilçesindeki evinde kalp krizi geçiren Cem Yılmaz, tedavisinin ardından sağlık durumuyla ilgili yeni paylaşımlarda bulundu. Sigarayı bıraktığını açıklayan Yılmaz, takipçilerine kalp ve damar sağlıklarını kontrol ettirmeleri çağrısında bulundu.

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Kalp Krizi Sonrası İlk Kez Böyle Paylaştı! Cem Yılmaz’dan Sigara Kararı
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Cem Yılmaz, 29 Ağustos’ta Çanakkale’nin Ayvacık ilçesindeki evinde geçirdiği kalp krizinin ardından sağlık durumuyla ilgili yeni paylaşımlarda bulundu. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi’nde anjiyo edilen ve tedavisinin ardından evine dönen ünlü komedyen, sigarayı bıraktığını açıkladı. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hem sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti hem de takipçilerine kalp ve damar kontrollerini yaptırmaları yönünde çağrıda bulundu.

'SİGARAYI BIRAKTIM'

Yılmaz, “Evet, sigarayı bıraktım, kiloyu verdim. İstediğiniz her şeyi yaptım sıra toplumda. Bakalım toplum da benim dileklerimi yerine getirecek mi? Evet toplum söz sende :) Allah'a şükür sağlığım iyi. Tekrar emeği, dileği ile destek olan her sevenime teşekkür ederim. Beni yine kurtardınız. 1 haftadır kalbine damarına baktırmayan kaldıysa baktırsın. Damar çok önemli” ifadelerini kullandı.

Kalp Krizi Sonrası İlk Kez Böyle Paylaştı! Cem Yılmaz’dan Sigara Kararı - Resim : 1

TANSİYONUNU DA PAYLAŞTI

Cem Yılmaz, bugün yaptığı paylaşımda tansiyonunu ölçtüğü anları da takipçileriyle paylaştı. Tansiyon cihazındaki değerlerin 9-6, nabzının ise 79 olduğu görüldü.

Kalp Krizi Sonrası İlk Kez Böyle Paylaştı! Cem Yılmaz’dan Sigara Kararı - Resim : 2

YILMAZ’DAN FRANK ÇİZGİSİNE ESPRİLİ GÖNDERME

Cem Yılmaz ise hakkında çıkan “Frank çizgisi” haberlerinin ardından sosyal medya hesabından esprili bir paylaşım yaptı. Yılmaz, kulak memesindeki çizginin gündem olmasını tiye alarak, “Bariz bir böbrek yetmezliği... Kulağı yakınlaştırınca çıkıyor. Nasıl görmedim. Lütfen hepimiz daha dikkatli ve bilinçli olalım… Hayatı yakınsayalım” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

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