Serhat Kılıç’ın Anma Töreninde Yürek Yakan Anlar! Sevgilisi Gözyaşlarına Boğuldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

“Seksenler” dizisindeki rolüyle geniş kitleler tarafından tanınan oyuncu Serhat Mustafa Kılıç’ın ani ölümü sanat dünyasında büyük üzüntü yarattı. Evinde hayatını kaybeden Kılıç için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde anma töreni düzenlendi. Törene Ertan Saban, Ahmet Mümtaz Taylan, Necmi Yapıcı, Alina Boz, Özge Özder, Ertuğrul Postoğlu, Melisa Döngel ve Ayça Bingöl’ün de aralarında bulunduğu çok sayıda sanatçı katıldı.

SEVGİLİSİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

2. Sayfa'nın haberine göre, Kılıç’ın 8 yıllık sevgilisi Özlem Esmergül, tören sırasında büyük üzüntü yaşadı. Tabutun arkasında yürüyen Esmergül’ün gözyaşlarını tutamadığı ve ayakta durmakta zorlandığı görüldü. Esmergül, gözyaşları içinde “Geldik annem, aşkım, sahnedeyiz” sözlerini dile getirdi.

'ÇOK GENÇ YAŞTA KAYBETTİK'

Anma törenine katılan Ayça Bingöl de Kılıç’ın ölümünün kendisini derinden sarstığını belirtti. Bingöl, “Çok üzgünüm ve şaşkınım. Çok genç yaşta çok sevdiğimiz ve çok yetenekli bir arkadaşımızı kaybettik” ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar çok sayıda dizi, film ve reklam projesinde rol alan oyuncu Serhat Mustafa Kılıç, meslektaşları ve dostları tarafından son yolculuğunda yalnız bırakılmadı. Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlenen anma töreninde Kılıç’ın sanat hayatına ilişkin anılar paylaşılırken, birlikte çalıştığı isimler yaptıkları konuşmalarla ünlü oyuncuya veda etti.

'ÇOK SAYGILI, ENERJİK VE İŞTAHLI BİR OYUNCUYDU'

Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, Kılıç’ın ölüm haberini aldığında uzun süre konuşamadığını söyledi. Kılıç’la ilk kez Haldun Taner’de bir prova sırasında tanıştığını anlatan İşsever, onu “çok saygılı, enerjik ve iştahlı bir oyuncu” olarak hatırladığını dile getirdi. Kılıç’ın Afife’den ödül aldığında başarılı olacağının belli olduğunu ifade eden İşsever, “Bu evde her zaman sevgi, saygı ve özlemle anılacak. Ruhu şâd olsun, hepimizin başı sağ olsun” dedi.

'ONA KAR TOPU VERİN, ÇIĞ YAPSIN'

“Seksenler” dizisinin yapımcısı ve senaristi Birol Güven, Kılıç’la yollarının dizi sayesinde kesiştiğini belirtti. Güven, başlangıçta küçük bir rol teklif edilen Kılıç’ın karakteri öylesine başarılı canlandırdığını ve kısa sürede dizinin en önemli karakterlerinden birine dönüştüğünü söyledi. Kılıç’ın her şeyi büyüten bir yapıya sahip olduğunu anlatan Güven, “Ona bir kar topu verin çığ yapsın. Çok gülerdi, çok ağlardı, çok severdi, her şeyi çok yapardı” ifadelerini kullandı. Kılıç’ın oyunculuğunun yanı sıra şarkıcılığıyla da dikkat çektiğini belirten Güven, “Mekanı cennet olsun. Nur içinde yatsın. Varsa hakkımız helal olsun” dedi.

'GERÇEK BİR OYUNCUYDU'

Oyuncu Bennu Yıldırımlar, Kılıç’ın ölümünün kendisini hem üzdüğünü hem de şaşırttığını belirterek konuşmasına başladı. Yıldırımlar, Kılıç’ı “coşkusu yüksek, provada yorulmayan, namuslu ve samimi” bir sanatçı olarak anlattı. Kılıç’ın sahne dışında da insanları gözlemleyen ve hikayeler üreten biri olduğunu belirten Yıldırımlar, birlikte yurt dışı turnelerine çıktıklarını da hatırlattı. Yıldırımlar, “Bizim gönlümüzdeki ödülün sahibi sendin. Daha önce hiç senin gibi bir dostla karşılaşmamıştık. Biz seni çok sevdik. Anıların, yüreğine dokunduğun insanlarda yaşamaya devam edecek” dedi.

'HAKKINI HELAL ET USTA'

Oyuncu Ertan Saban, Kılıç’la son bir ila bir buçuk yılını birlikte geçirdiklerini ve odalarının yan yana olduğunu söyledi. Kılıç’la ilgili kişisel bir anısını da paylaşan Saban, “Bugün ondan helallik isteyeceğim. O gelmediği günlerde odasına girip sigarasını çalıyordum. Hakkını helal et usta” ifadelerini kullandı.

Saban ayrıca Kılıç’ın ailesi adına, yas sürecine saygı gösterilmesini isteyerek haber yapılırken ve paylaşımda bulunulurken daha dikkatli olunması çağrısında bulundu.

'ÇOK SIRA DIŞI BİR YETENEK'

Oyuncu Songül Öden, Kılıç’ın çok büyük ve çok erken bir kayıp olduğunu belirtti. Öden, “Çok sıra dışı bir yetenek. Hiç hayatımda onun gibi birini tanımadım. Bir benzeri yok” sözleriyle Kılıç’a duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

'MUAZZAM ENERJİSİ VARDI'

Oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan onu çok genç yaştayken tanıdım diyerek şu ifadelere yer verdi: "Erzurum Devlet Tiyatrosu’nda ilk oyununu ben yönettim. Muazzam bir enerjisi vardı. Bazı oyuncuları yükseltmeye çalışırsınız. Ben Serhat’ı indirmeye çalıştım ama yapamadım, hayatı boyunca böyleydi. Hayır demeyi bilmezdi, iki üç işe evet der, üç kişilik çalışırdı, okulsa okul, sinemaysa sinema. Uyandırmak zordu, uyutmak imkansızdı. Huzur içinde uyusun"

'BİR GENÇ ÖLÜMÜ OLDU, DAYANMASI DAHA ZOR'

Oyuncu Barış Falay da Kılıç’ın çok değerli ve saygı duyulan bir sanatçı olduğunu belirterek, meslektaşının genç yaşta hayatını kaybetmesinin acıyı daha da ağırlaştırdığını söyledi. Falay, “Emekçi insanlarız hepimiz, hayatta var olabilmek için emek harcıyoruz. O saygıyı bekliyoruz” diyerek medya mensuplarından Kılıç’ın ailesine ve yakınlarına karşı hassasiyet göstermelerini istedi.

Onu çok genç yaştayken tanıdım. Erzurum Devlet Tiyatrosu’nda ilk oyununu ben yönettim. Muazzam bir enerjisi vardı. Bazı oyuncuları yükseltmeye çalışırsınız. Ben Serhat’ı indirmeye çalıştım ama yapamadım, hayatı boyunca böyleydi. Hayır demeyi bilmezdi, iki üç işe evet der, üç kişilik çalışırdı, okulsa okul, sinemaysa sinema. Uyandırmak zordu, uyutmak imkansızdı. Huzur içinde uyusun

'İYİ BİR İNSANI KAYBETTİK'

Oyuncu Serkan Çayoğlu ise Kılıç’ın iyi bir insan ve değerli bir sanatçı olduğunu ifade ederek, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi. Çayoğlu, “İyi bir insanı, değerli bir sanatçıyı kaybettik. Mekanı cennet olsun. Ailesine ve sevdiklerine sabır diliyorum” dedi.

SALI GÜNÜ TOPRAĞA VERİLECEK

Serhat Kılıç için 8 Eylül Salı günü Ankara’daki Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılınacak. Kılıç, namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Kaynak: 2.Sayfa