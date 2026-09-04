Kurtlar Vadisi’nin İkonik Malikanesi Satışa Çıkarıldı: Fiyatı Dudak Uçuklattı

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Türk televizyon tarihinin unutulmaz dizileri arasında yer alan 'Kurtlar Vadisi'nde Tombalacı Mehmet’in sığınağı olarak kullanılan Beykoz’daki malikane yeniden satışa sunuldu. Dizinin yıllar önceki sahneleriyle hafızalarda yer eden mülk için 384 milyon TL değer biçildi. 'Kurtlar Vadisi'nin yayınlandığı dönemde bazı önemli sahnelere ev sahipliği yapan malikane, dizinin izleyicileri tarafından Tombalacı Mehmet’in sığınağı olarak biliniyor. Beykoz’un Mahmutşevketpaşa bölgesinde bulunan mülk, aradan geçen yılların ardından yeniden emlak ilanlarında yer aldı.

7 BİN 596 METREKARELİK ARAZİ ÜZERİNDE

halktv.com.tr'de yer alan habere göre, malikane, 7 bin 596 metrekarelik geniş bir arazi üzerinde bulunuyor. Yaklaşık bin 600 metrekare brüt kullanım alanına sahip olan mülkte 40 araçlık otoparkın yanı sıra açık yüzme havuzu, sauna, Türk hamamı, fitness alanı ve basketbol sahası da bulunuyor.

MALİKANE İÇİN 384 MİLYON TL İSTENİYOR

Dizinin hayranlarının ilgisini çeken ve geçmişteki sahneleriyle yeniden gündeme gelen malikanenin satış bedeli de belli oldu. Beykoz’daki mülk için 384 milyon TL talep edildiği öğrenildi.

Kaynak: Halk TV