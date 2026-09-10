İlyada Destanı'nın Kalbinde Büyük Keşif: 5 Bin Yıllık Troya'da Tarih Yeniden Yazılıyor

"Fakat biz 2014 yılından bu yana çok daha dar bir alanda ve çok daha detaylı bir şekilde kazılar yapıyoruz. Bu kazılarda güney kapısına doğru aşağı kentten gelen bir kaldırım, bir giriş ortaya çıkartmıştık. Aynı zamanda buradaki agorayı da bulmuştuk. Burada yapılan kazılarla bu agoraya ait yapıların kalıntıların bir kısmının ortaya çıkmıştır. Bu mimari kalıntılar ile birlikte bulunan amfora ve diğer çanak çömlek parçaları Erken Demir Çağı'na tarihlendi.