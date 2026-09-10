Mehmet Akif Ersoy Davasında İlk Duruşma! Ersoy ve 7 Sanık Bugün Hakim Karşısına Çıkıyor: Veyis Ateş Adliyeye Geldi

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 7 sanığın yargılandığı uyuşturucu soruşturması davasında ilk duruşma bugün görülecek. Ersoy hakkında 11 yıl 3 aydan 286 yıl 2 aya kadar hapis cezası talep edilirken, İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmanın basına kapalı yapılmasına karar verildi.

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'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 7 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, Ersoy’un 'Suç örgütü kurma ve yönetme', 11 kez 'nitelikli cinsel saldırı', 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ile 'Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma' suçlarından 286 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. Liderliğini gazeteci Mehmet Akif Ersoy’un yaptığı öne sürülen 'Mehmet Akif Suç Örgütü' davasının ilk celsesi bugün görülecek.

7 SANIK İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA

İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülecek olan duruşmada, aralarında Ersoy’un da bulunduğu 7 sanık ilk kez hakim karşısına çıkacak. Bugün başlanacak davada, sanıkların savunmalarının alınması bekleniyor.

Mehmet Akif Ersoy Davasında İlk Duruşma! Ersoy ve 7 Sanık Bugün Hakim Karşısına Çıkıyor: Veyis Ateş Adliyeye Geldi - Resim : 1

DURUŞMA BASINA KAPALI YAPILACAK

Ersoy’un avukatı duruşmanın basına kapalı yapılmasını talep etti. Bugün görülecek İlk duruşma için geçtiğimiz günlerde kendi yargılamasında tahliyesine kararı verilen Habertürk eski genel yayın yönetmeni Veyis Ateş İstanbul Adliyesi’ne geldi. Öte yandan mahkeme başkanı duruşmanın basına kapalı yapılmasına karar verdi.

Kaynak: DHA

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