Orhan Veli’nin Doğduğu Ev İçin Dikkat Çeken Gelişme! 80 Milyonluk Fiyat 65 Milyona İndi, Bakanlık 'Görev Alanımızda Değil' Dedi

Şair Orhan Veli Kanık’ın Beykoz’da doğduğu ve 80 milyon liradan satışa çıkarılan tarihi ev Meclis gündemine taşındı. YENİ Parti İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen’in soru önergesine yanıt veren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, özel mülkiyete ait taşınmazın satın alınmasının Bakanlığın görev ve sorumluluk alanında bulunmadığını bildirdi. Daha sonra 65 milyon liraya indirilen satış bedeliyle evin geleceği yeniden gündeme geldi.

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Orhan Veli’nin Doğduğu Ev İçin Dikkat Çeken Gelişme! 80 Milyonluk Fiyat 65 Milyona İndi, Bakanlık 'Görev Alanımızda Değil' Dedi
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Şair Orhan Veli Kanık’ın Beykoz’da dünyaya geldiği ve şubat ayında 80 milyon lira bedelle satışa çıkarılan tarihi ev, TBMM gündemine taşındı. YENİ Parti İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen’in Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a yönelttiği soru önergesine verilen yanıtta, özel mülkiyete ait taşınmazın satın alınmasının Bakanlığın görev ve sorumluluk alanında bulunmadığı bildirildi.

Cumhuriyet’in haberine göre Bakanlığın yanıtında, Orhan Veli’nin doğduğu evin Beykoz’un Yalıköy Mahallesi’nde 466 ada 17 parselde bulunduğu belirtildi. Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesinde yer alan yapının “2. Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” olarak tescil edildiği kaydedildi. Taşınmazın özel mülkiyete ait olduğu belirtilen yanıtta, yapıya ilişkin rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin bulunmadığı ifade edildi.

Orhan Veli’nin Doğduğu Ev İçin Dikkat Çeken Gelişme! 80 Milyonluk Fiyat 65 Milyona İndi, Bakanlık 'Görev Alanımızda Değil' Dedi - Resim : 1

'SATIN ALMA GÖREV ALANIMIZDA DEĞİL'

Seda Kaya Ösen, 5 Mart’ta Bakan Ersoy’un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi sundu. Ösen, önergesinde Orhan Veli’nin doğduğu evin müzeye dönüştürülmesi konusunda Bakanlığın sorumluluk alıp almayacağını sordu. Ösen ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçesinin yaklaşık 70 milyar lira olduğunu hatırlatarak, 18,2 milyar liralık yatırım bütçesi kapsamında evin 80 milyon liralık satış bedelinin karşılanması için gerekli harcamanın yapılıp yapılamayacağını da gündeme getirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 11’inci maddesine de işaret etti. Yanıtta, korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının satışında Bakanlıktan izin alınmasının gerekmediği belirtildi. Bakanlığın açıklamasında, “Bakanlığımızca, bakanlığımıza bağlı müze ve örenyerleri ile bakanlığımıza tahsisli tescilli kültür varlıklarına yönelik restorasyon çalışmaları yürütülmekte olup söz konusu taşınmazın satın alınması bakanlığımız görev ve sorumluluk alanı kapsamında bulunmamaktadır” ifadelerine yer verildi.

Orhan Veli’nin Doğduğu Ev İçin Dikkat Çeken Gelişme! 80 Milyonluk Fiyat 65 Milyona İndi, Bakanlık 'Görev Alanımızda Değil' Dedi - Resim : 2

80 MİLYON LİRALIK FİYAT 65 MİLYON LİRAYA İNDİRİLDİ

Beykoz Yalıköy’de bulunan üç katlı ahşap köşk, şubat ayında 80 milyon lira bedelle satışa çıkarılmıştı. Satış ilanında yapının Orhan Veli Kanık’ın doğduğu ev olduğu ve “2. derece tarihi eser” statüsünde bulunduğu belirtilmişti. İlanda yaklaşık 70 yıldır aynı mülkiyette olduğu ifade edilen yapının ahşap dokusunu, yüksek tavanlarını ve dönem mimarisini koruduğu bilgisine de yer verildi. Orhan Veli’nin doğduğu ev için belirlenen 80 milyon liralık satış bedeli daha sonra 65 milyon liraya düşürüldü.

Kaynak: Cumhuriyet

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Beykoz YENİ Parti
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