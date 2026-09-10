İzmir’de İki Belediye Başkanı İçin AK Parti İddiası! Ankara’daki Görüşme Dikkat Çekti

İzmir’de Foça ve Çiğli belediye başkanlarının CHP’den istifa ederek AK Parti’ye katılacağı iddia edildi. Saniye Bora Fıçı ile Onur Emrah Yıldız’ın transfer görüşmeleri için Ankara’da bulunduğu ve iki ismin bu hafta içerisinde AK Parti’ye geçmesinin beklendiği öne sürüldü.

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İzmir’de İki Belediye Başkanı İçin AK Parti İddiası! Ankara’daki Görüşme Dikkat Çekti
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CHP’den iki belediye başkanının daha AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddialar siyaset gündemine taşındı. CHP’den istifa ederek bağımsız yoluna devam eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti’ye geçeceği iddiaları gündemdeki yerini korurken, İzmir’den iki belediye başkanının daha parti değiştireceği öne sürüldü.

FOÇA VE ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLARI İÇİN DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Sözcü’de yer alan habere göre, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı ile Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın CHP’den ayrılarak AK Parti’ye katılmaya karar verdiği iddia edildi. Haberde, iki belediye başkanının transfer görüşmelerini tamamlamak amacıyla Ankara’da bulunduğu öne sürüldü. Ayrıca Fıçı ve Yıldız’ın telefonlarını kapattığı ve CHP’li bazı isimlerin kendilerine ulaşamadığı iddia edildi.

İzmir’de İki Belediye Başkanı İçin AK Parti İddiası! Ankara’daki Görüşme Dikkat Çekti - Resim : 1

ROZETLERİNİ ERDOĞAN’IN TAKACAĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

İki belediye başkanının bu hafta içerisinde AK Parti’ye geçmesinin beklendiği iddia edilirken, rozetlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılacağı da öne sürüldü. Söz konusu iddialara ilişkin belediye başkanlarından veya AK Parti kanadından yapılmış resmi bir açıklama bulunup bulunmadığına ilişkin herhangi bir bilgi yer almadı.

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Kaynak: Sözcü

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