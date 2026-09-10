YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Yönelik Sözleri Bedeniyle 800 Bin TL Tazminat Ödeyecek

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel hakkında açtığı davayı kazandı. Ankara 44. Asliye Mahkemesi, Özel’in farklı tarihlerde yaptığı konuşmalar nedeniyle toplam 800 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Özel’in Erdoğan’ı hedef alan iddiaları ve hakaretamiz ifadeleri nedeniyle toplam 800 bin lira manevi tazminata mahkum edildiğini duyurdu.

ÖZEL’İN ÜÇ KONUŞMASINA 800 BİN LİRALIK TAZMİNAT

Aydın, mahkemenin bugünkü duruşmada Özel’in Marmara Cezaevi çıkışında 13 Ağustos 2025’te yaptığı konuşma nedeniyle 200 bin lira tazminat ödemesine karar verdiğini belirtti. Özel’in aynı tarihte CHP tarafından İstanbul Bayrampaşa’da düzenlenen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingindeki konuşması için 300 bin lira, 18 Ağustos 2025’te Aydın’da gerçekleştirdiği miting konuşması nedeniyle de 300 bin lira manevi tazminata hükmedildiği bildirildi. Hüseyin Aydın, kararın Ankara 44. Asliye Mahkemesi tarafından verildiğini ifade etti.

Aydın, paylaşımında, şu bilgileri verdi:

"Ankara 44. Asliye Mahkemesi, bugünkü duruşmada, Özgür Özel'in Marmara Cezaevi çıkışında 13 Ağustos 2025'te yapmış olduğu konuşması nedeniyle 200 bin lira, 13 Ağustos 2025'te Cumhuriyet Halk Partisinin düzenlemiş olduğu ve İstanbul Bayrampaşa'da gerçekleştirilen 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginde yaptığı konuşma nedeniyle 300 bin lira ve 18 Ağustos 2025'te Aydın'da yapmış olduğu miting konuşması nedeniyle 300 bin lira manevi tazminata hükmetmiştir."

Kaynak: AA