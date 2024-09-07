Yargıtay'dan Beklenen İlaç Kararı: Artık SGK Karşılayacak

U.T.D., doğumundan hemen sonra solunum ve sindirim sistemlerinde hasara yol açan genetik bir hastalık olan 'Kistik Fibröz' ile teşhis edildi. Hastalığın tedavisi için yıllık iki kutu ilaç reçete edildi. Ancak, ilaç yurt dışından getirildiği ve kutusu 800 bin lira civarında olduğu için, aile bu ilacın SGK tarafından karşılanması talebinde bulundu.

SGK, ilacın geri ödeme listesinde yer almadığını belirterek başvuruyu reddetti. Bunun üzerine aile, avukatları aracılığıyla yargıya başvurdu.

TIBBİ AÇIDAN KULLANIMI ZORUNLU

Ankara 61. İş Mahkemesi'nde görülen davada, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından sunulan raporda, U.T.D.'ye 'Kistik Fibröz' tanısı konduğu ve dava konusu ilacın çocuğun yaşamı için hayati önem taşıdığı belirtildi. Raporda, ilacın tıbbi açıdan zorunlu olduğu, iyileşmeye katkıda bulunacağı ve mevcut tedavi yöntemlerinden çok daha etkili olduğu vurgulandı.

YAŞAM HAKKI YASAL GÜVENCEDE

Kararda, anayasanın 'kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı' ile 'sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması' ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde geçen 'herkesin yaşam hakkı yasayla korunur' maddelerine atıfta bulunuldu. Mahkeme, U.T.D.'nin tedavisinin sürdürülmemesi halinde ciddi zararlar meydana gelebileceğini ve etkin ilacın kullanılamaması nedeniyle anayasal güvence altındaki sağlık ve yaşama hakkından mahrum kalınacağını belirtti.

Kaynak: DHA