Van semalarında mercek bulutu heyecanı

Van semalarında dün akşam saatlerinde görülen ve 45 dakika gözlenen mercek bulutu vatandaşları heyecanlandırdı.

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Van'ın Gürpınar, Edremit ve Gevaş ilçelerinden görülen ve yaklaşık 45 dakika bozulmadan kalan mercek bulutu görenlerin ilgisini çekerken, eline cep telefonunu alan vatandaşlar bu anları kaydetti.

Sosyal medyadan da paylaşılan görüntüye yapılan yorumların çoğunda depremin habercisi olarak yorumlasa da bilim insanlarının bu yönde tespitleri bulunmuyor. 

İHA'nın aktardığına göre; Mercek bulutları, dalga şeklindeki hava akımının sıcaklığının en düşük olduğu tepe kısımlarında oluşur. Mercek bulutunun şekli uçan daireye benzetilebilir. Latince adı Altocumulus lenticularis olan mercek bulutu, 2.000 metre ile 5.000 metre arasındaki irtifada oluşur.

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