Üzerine kaya devrilen şahıs yaralandı

Hatay’da enkaz döküm sahasında üzerine kaya devrilen Cemil C. yaralandı.

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Hatay’da enkaz döküm sahasında üzerine kaya devrilen şahıs yaralandı.

Olay, Antakya ilçesi Karlısu Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede bulunan enkaz döküm sahasında Cemil C. isimli şahsın üzerine kaya devrildi.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri Cemil C.'yi kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından yaralı kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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