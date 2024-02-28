Bingöl’de çığ düştü: Çığ altında kaldığı düşünülen 1 kişi aranıyor

Bingöl’ün Genç ilçesine bağlı bir köyde çığ düştü. Çığ altında kaldığı düşünülen 1 vatandaşı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Alınan bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Genç ilçesine bağlı Yenisu köyü bölgesinde çığ düştü. Söz konusu bölgedeki evine gittiği öğrenilen bir vatandaşa ailesi ulaşamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Ekipler, çığın düştüğü bölgede ayak izleri olduğunu fark etti. Olayın ardından bölgeye jandarma, AFAD, Sar Arama Kurtarma, güvenlik korucuları sevk edildi. Akşam saatlerinde başlayan arama kurtarma çalışmaları, sabahın erken saatlerinde de devam etti.

Çığ faciasının ardından Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, bölgede 30 AFAD, 8 sivil toplum kuruluşu arama kurtarma, 7 Sar Arama Kurtarma, 28 jandarma personeli ve 25 güvenlik korucusunun arama kurtarma çalışması yaptığını belirtti. Vali Usta, çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini kaydetti.

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