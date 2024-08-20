TRT Resmen Açıkladı: Artık 100 TL Ücret Alınacak

TRT, maç yayınlarından ücret alma kararı aldı. Abonelik yapılacak platformda aylık ücret 99 TL olarak belirlendi.

TRT Resmen Açıkladı: Artık 100 TL Ücret Alınacak - Resim: 1

Türkiye’nin resmi devlet kanalı TRT, UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi ve Süper Kupa maçlarının yayın haklarını 3 yıllığına alarak, Tabii platformunu yeni bir döneme taşıyor. Bu adımla birlikte, Tabii'nin ücretli abonelik sistemine geçeceği kesinleşti.

Yeni abonelik sistemiyle birlikte Tabii, reklamsız bir izleme deneyimi sunmayı hedefliyor ve abonelik ücretleri de duyuruldu.

ABONELİK ÜCRETLERİ NELERDİR?

Tabii aboneleri, platformdaki tüm içerikleri ve maçları reklamsız olarak izleyebilecek. Premium üyelik sahipleri ise UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa maçlarını izleme fırsatına sahip olacak.

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