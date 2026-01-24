Şişli'de Vahşet! Çöp Konteynerinde Başı Kesik Kadın Cesedi Bulundu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Duatepe Mahallesi'nde kağıt toplayan bir kişi saat 20.45 sıralarında çöp konteynerinde çarşafa sarılı bir ceset buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis inceleme başlattı.

İncelemeler sırasında cesedin başı kesilen bir kadına ait olduğu belirlendi.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: DHA