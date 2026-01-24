İhraç Edilen Teğmenler Dosyasında Kritik Karar... Yargıdan Bir İptal Daha

Ankara 21. İdare Mahkemesi, ihraç edilen teğmenler dosyasında iptal kararı verdi. Mahkeme, Teğmen Fatih Kaya’ya uygulanan cezanın hukuka uygun olmadığına hükmetti.

Ankara 21. İdare Mahkemesi, Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrası verilen disiplin cezalarına ilişkin yeni bir karar verdi. Önceki gün Teğmen Deniz Demirtaş’ın Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilmesine ilişkin kararı iptal eden mahkeme, bu kez Fatih Kaya’nın açtığı davada kararını açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Disiplin cezalarına konu olan olay, Kara Harp Okulu’nun 30 Ağustos 2024’teki resmi mezuniyet töreninin ardından bazı teğmenlerin tören alanında kılıç çatarak Subay Andı okuması ve "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganı atmasıyla gündeme gelmişti. Görüntülerin kamuoyuna yansımasının ardından Milli Savunma Bakanlığı tarafından disiplin soruşturması başlatılmıştı.

Yüksek Disiplin Kurulu, söz konusu eylemlerin Türk Silahlı Kuvvetleri’nin disiplin ve itibarını zedelediği gerekçesiyle beş teğmenin ihraç edilmesine karar vermiş, Fatih Kaya hakkında ise disiplin cezası uygulanmıştı. Mahkeme, Fatih Kaya’ya 'emre itaatsizlik' gerekçesiyle verilen disiplin cezasının hukuka uygun olmadığı sonucuna vardı.

Kaynak: T24

