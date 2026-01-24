Şanlıurfa'da Fenomen Kasap Bakır Minare'ye Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, öğle saatlerinde Pınarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Kasap Bakır Minare ile kalfası İsmail Polat çalışırken, dükkana gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı.

Ayaklarından yaralanan Minare ile kalfası kanlar içinde yere yığıldı. Yaralılara ilk müdahaleyi komşu esnaf yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Bakır Minare ile kalfası İsmail Polat'ın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, saldırganların eşkalini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "24.01.2026 tarihinde Eyyübiye ilçesi Pınarbaşı Mahallesinde meydana gelen silahlı saldırı olayında B.M. ve İ.P. isimli kişiler hayati tehlike oluşturmayacak şekilde yaralanmış ve hastanede tedavi altına alınmıştır. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin kimlik bilgileri tespit edilmiş olup yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Müşteki kişi hastanedeki beyanında, daha önce tehdit edildiğini ve şantaja maruz kaldığını belirtmiş ise de emniyet birimlerimize bu yönde herhangi bir şikayeti ve başvurusu olmadığı, ayrıca ilgili kolluk birimimiz tarafından kişinin sosyal medyadaki paylaşımları üzerine kendisiyle özellikle irtibat kurulduğu halde bir şikayetinin bulunmadığını belirttiği anlaşılmıştır. Güvenlik kuruluşlarımız, ilgili idari ve adli merciler görevlerini, mevzuatın belirlediği çerçevede yasal sorumlulukları kapsamında hassasiyetle yerine getirmektedir. Meydana gelen olayın şüphelisi en kısa sürede yakalanarak adalete teslim edilecek ve olay kapsamlı şekilde soruşturularak aydınlatılacaktır" denildi.

Kaynak: DHA