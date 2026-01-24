Zehir Saçacaklardı! Jandarma 450 Kilo Bozuk Eti Yakaladı

Zonguldak’ta jandarmanın yol kontrolünde durdurduğu hafif ticari araçta 450 kilo bozuk ve kokmuş et ele geçirildi. Halk sağlığını tehdit eden etler, zabıta ve Tarım Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinin ardından tutanak altına alınarak imha edildi.

Zonguldak’ta jandarma ekiplerinin yaptığı denetimde bir hafif ticari araçta halk sağlığını tehdit eden 450 kilo bozuk et tespit edildi. Kokmuş olduğu belirlenen etler, ilgili kurumların incelemesinin ardından imha edildi.

Zonguldakta jandarma ekipleri yaptıkları kontrolde hafif ticari araçta 450 kilo bozuk et ele geçirdi. Tutanak altına alınan etler imha edildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları kontrollerde bir hafif ticari araçtaki etlerin koktuğunu belirledi. Durum zabıta ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. İnceleme sonucunda halk sağlığı açısından ciddi tehdit oluşturan 450 kilo bozuk et, tutanak altına alınıp imha edildi.

