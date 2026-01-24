Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklamalar: 'Suriye'nin Kuzeyinde de Terör Bitecek'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ev Sahibi Türkiye" 6973 Kura Çekimi, 1482 Konut Anahtar Teslimi, Şehir Hastanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelenin her geçen gün daha da güçlendiğini vurgulayarak, bölgede terörün kökünün kararlılıkla kurutulduğunu söyledi.

Deprem bölgesindeki inşa çalışmalarını eleştiren Özgür Özel’e de seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yolu nasıl olmuşsa Hatay’a düşmüş. Yapılanları gördüğünde söyledikleri aklına geliyor, herhalde bunların altında eziliyor. Ama özür dilemek yerine lafı dolaştırıyor. Çıkmış 3 yıl sonra 'Deprem bölgesini yalnız bırakmayacağız' diyor. 455 bin konut yapılıyorken sen ne yapıyordun Özgür Efendi? 3 yıldır sürecin hiçbir yerinde yoktunuz. Yeni mi uyandınız?” dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Tüm ilçeleriyle, mahalleleriyle, haneleriyle, Aydınlı kardeşlerimize buradan selam ve sevgilerimi iletiyorum. Konuşmamın hemen başında dün rahmeti rahmana kavuşan 24, 25, 26 ve 27. Dönem Uşak milletvekilimiz Ege'nin yiğit evladı Mehmet Altay'a Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Rabbim ruhunu şâd, mekânını inşallah cennet eylesin diyorum. Mehmet kardeşimizi samimiyeti, gayreti, ülkesine ve milletine hizmet aşkıyla her zaman özlemle yad edeceğiz. Uşak teşkilatımıza, Ege’deki hemşehrilerine, Mehmet kardeşimin kederli ailesine, dostlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum.

Değerli kardeşlerim, Aydın, Büyük Menderes’in bereketiyle, zeytiniyle, inciriyle, çalışkan insanıyla Türkiye’nin yüz akı şehirlerinden biridir. Adnan Menderes’in demokrasi bayrağını yükselttiği ve kalesi olarak gösterdiği Aydın’ın bizim gönlümüzde her zaman müstesna bir yeri vardır. Bir kez daha tarih ve medeniyet kokan ovasıyla, dağıyla, deniziyle eşsiz güzelliklere sahip bu güzel şehirde olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Öncelikle her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizi bağrınıza bastınız, bizi kucakladınız. Bugün bir kez daha Efeler şehri, merhum Menderes’in şehri olduğunuzu gösterdiniz.

"AYDIN’I MAHCUP ETMEMEK İÇİN GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞIYORUZ"

Dayanışmanız için, sevginiz, heyecanınız, ahde vefanız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizin şu güveninizi boşa çıkarmamanın çabası içindeyiz. Aydın’a mahcup olmamak, Aydın’ı mahcup etmemek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyemiz bir taraftan, Valiliğimiz diğer taraftan, Bakanlıklarımız öbür taraftan Aydın için seferber olmuş durumdalar. Devletimizin tüm kurumları tam bir iş birliği ve koordinasyon içinde Aydın’ı daha da güzelleştirmenin, kalkındırmanın mücadelesini veriyor.

"KONUTLARIMIZIN İLK TESLİMATLARINI 2027 YILININ MART AYINDAN İTİBAREN YAPMAK NİYETİNDEYİZ"

Değerli kardeşlerim, işte bugün toplam değeri 87,5 milyar lirayı aşan yatırımları şehrimizin hizmetine sunuyoruz. Biliyorsunuz, “Ev Sahibi Türkiye” sloganıyla bir konut projesi başlattık. Projemizle ülkemiz genelinde toplam 500 bin sosyal konut inşa edeceğiz. Ayrıca 500 mahalle konağını, 500 anaokulunu, aile sağlığı merkezlerini, gündüz bakım evlerini, taziye evlerini, misafirhaneleri ve spor salonlarını da sosyal konutlarla birlikte Türkiye’mize kazandıracağız. Yüzyılın konut projesinin kura çekimlerine geçen ay başladık. Bugün de Aydın’da; merkezde 2 bin 100, ilçelerde 4 bin 873 olmak üzere toplam 6 bin 973 konutun kurasını çekiyoruz. Konutlarımızın ilk teslimatlarını 2027 yılının Mart ayından itibaren yapmak niyetindeyiz. Sosyal konutlarımız şimdiden Aydınlı kardeşlerimize hayırlı, uğurlu olsun. Rabbim bizlere bu konutların anahtarlarını hak sahibi kardeşlerime bizzat teslim etmeyi de nasip eylesin.

Şimdi ana muhalefetin genel başkanı yine çıkıp “Bu evleri bitiremezler” diyecektir. Kendisinin bile inanmadığı bir sürü abuk sabuk argümanı öne sürerek bu evlerin niçin yapılamayacağını millete anlatmaya çalışacaktır. Bunu nereden mi biliyorum? Değerli Aydınlılar, aynısını deprem bölgesinde yaptı da ondan biliyorum. Hatırlayın, 6 Şubat depreminden sonra bize neler neler söylediler; “Hükümet bu enkazın altında kalır” dediler, “Bunlar enkazı kaldıramaz, evleri inşa edemezler” dediler. Aynı şeyi İzmir için de söylediler. Peki, İzmir’de o depremde biz bütün enkazı kaldırdık mı ve vatandaşlarımızı hamdolsun o konutlara yerleştirdik mi? Dünyanın en büyük şantiyesini deprem bölgemizde kurarak 7 gün 24 saat esasıyla çalıştık; çabaladık, millete mahcup olmamak için adeta çırpındık. 27 Aralık’ta, yani yıl bitmeden, 455.000 konutun anahtarlarını Hatay’da hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik. Yani milletimize söz verdik, hamdolsun sözümüzü de yerine getirdik. Avrupası dâhil dünyada hemen hiçbir ülkenin altından kalkamayacağı bir yükü alnımızın akıyla sırtladık.

"3 YILDIR NEREDEYDİN ÖZGÜR EFENDİ?"

Şimdi bakınız değerli kardeşlerim, geçenlerde nasıl olduysa CHP Genel Başkanı’nın yolu Hatay’a düşmüş. Baktım, orada kendince yaşadığı utancı gizlemeye çalışıyor. Hatay’da yapılan işleri; konutları, yolları, caddeleri, okulları, hastaneleri, ticarethaneleri gördükçe vakti zamanında ettiği o büyük laflar aklına geliyor ve herhâlde onların altında eziliyor. Normalde bizden açıkça özür dilemesi gerekirken lafı eğip bükerek işin içinden ayrılmak, sıyrılmak istiyor. Daha fazla pot kırmasa aslında bu yaptığı anlaşılabilir; fakat bu zat, depremin üzerinden 3 yıl geçtikten sonra çıkıyor, “Deprem bölgesini yalnız bırakmayacağız” diyor. İyi hoş da sormazlar mı sana: 3 yıldır neredeydin, Özgür Efendi? Sormazlar mı, 455 bin konut yapılıyorken sen neyle meşguldün, Özgür Efendi? Deprem bölgesine sahip çıkmak şimdi mi aklınıza geldi? Neredeyse 3 yıldır sürecin hiçbir yerinde yoktunuz. Hayırdır, daha yeni mi ayıldınız? İnşa ve ihya çalışmaları bitmek üzere ama CHP Genel Başkanı’nın aklına deprem bölgesine sahip çıkmak daha yeni geliyor. Hep söylüyorum; bunların ülkede ne olup bittiğinden inanın haberleri yok. Bunlar bizim verdiğimiz sözleri, kendi ne diyorlardı, bedava traktör vaatleri gibi zannediyorlar: Her çiftçiye bedava traktör, her depremzedeğe bedava ev vereceklerdi ama bütün işleri gibi onlar da yalan oldu. Şimdi de emeklilerimiz üzerinden bir istismar arayışı içindeler; yönettikleri belediyelerde işçiye maaş yerine harçlık veren kendileri değilmiş gibi emeklilerimizi hükümetimize karşı kışkırtmaya çalışıyorlar.

"NE EMEKLİ UMURLARINDA NE DE MAAŞ YERİNE HARÇLIK VERDİKLERİ İŞÇİLER"

Maaşlarını alamadıkları için belediye önünde eylem yapıyorlar. Bunlar ya tropikal adalarda keyif çatıyor ya da Meclisi panayır yerine çeviriyor. Madem emekçinin, emeklinin hakkını düşünüyorsunuz; Ankara’da kürsü basacağınıza belediye çalışanlarının maaşlarını düzenli ödeseniz ya. Maalesef işte böyle tutarsızlar. Ne emekli umurlarında ne de maaş yerine harçlık verdikleri işçiler. Bunların tek bildiği hakaret etmek, çamur atmak, karalamak, kabir başında rakı kadehi tokuşturup milletin parasıyla tropik adalarda keyif çatmak.

Daha önce defalarca söyledim, bugün bir kez daha söylüyorum: Bakın, biz eserlerimizle konuşuyoruz, yaptıklarımızla konuşuyoruz. Biz ülkemize kazandırdığımız hizmetlerle, projelerle konuşuyoruz. Eğer bulabiliyorsanız siz de eserlerinizden bahsedin, şayet varsa siz de hizmetlerinizden bahsedin. Özgür Efendi, Türkiye için bugüne kadar hangi katma değeri ürettiniz? Eğer cesaretiniz varsa gelin, ondan bahsedin. Yapabiliyorsanız bizimle laf değil, eser yarıştırın, hizmet yarıştırın. Buradan Ege’nin incisi Aydın’dan bir kez daha ilan ediyorum: Nasıl 455 bin konutu söz verdiğimiz gibi yaptıysak, 500 bin sosyal konutu da aynı hızla, aynı kararlılıkla inşa edeceğiz. Maşallah, inşallah Aydın’a gelip yeni yuvalarına kavuşan kardeşlerimizin sevincini birlikte paylaşacağız. Bugün ayrıca farklı mahallelerimizde inşası tamamlanan 1.467 konut ve 15 iş yerini Aydınlı kardeşlerimizin inşallah kullanımına sunuyoruz.

Sevgili Aydınlılar, çok değerli kardeşlerim; şimdi bugün burada niye varız? Açılışını yaptığımız Aydın Şehir Hastanemiz her açıdan Aydın’ımıza layık bir eser oldu. İçerisinde 365 polikliniğin ve 34 ameliyathanenin yer aldığı, 1.300 yatak kapasiteli Aydın Şehir Hastanemizin kurdelesini bugün kesiyoruz. 65,5 milyar liralık yatırım büyüklüğüne sahip Aydın Şehir Hastanemizde 2.269 araçlık açık ve kapalı iki adet otoparkımız bulunuyor. Nükleer tıp merkeziyle, 45 diyaliz cihazıyla, 16 yanık yatak sayısıyla, toplam 250 yoğun bakım yatağıyla; üç MR, üç tomografi cihazıyla her açıdan gurur verici bir şifa merkezini Aydın’ımıza kazandırıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun.

Burada sizlere şu müjdeyi de vermek istiyorum. Aydın Şehir Hastanemiz aynı zamanda bir eğitim ve araştırma hastanesi olacak. Yani hem nitelikli kadrosuyla Aydın halkına sağlık hizmeti sunacak hem de ülkemize tıp alanında kadro yetiştirecek. Benim Aydınlı kardeşim birinci sınıf sağlık hizmetini başka yere gitmeden kendi şehrinde alacak.

"ÖZLEM ÇERÇİOĞLU BAŞKAN, SOSYAL BELEDİYECİLİK ALANINDA BAŞARI ÇITASINI SÜREKLİ YÜKSEĞE TAŞIYOR"

Hizmete sunduğumuz eğitim kurumları, hükümet konakları, spor tesisleri, köprüler, 276 kilometre uzunluğundaki sinyalizasyon projesi ile yangın havuzları ve göletlerin de Aydın’a hayırlı olmasını diliyorum. Geliyorum Aydın Büyükşehir Belediyemizin yatırımlarına. Aydınlı kardeşlerimin “Topuklu Efesi” Özlem Çerçioğlu Başkan, maşallah sosyal belediyecilik alanında başarı çıtasını sürekli yükseğe taşıyor. Büyükşehir Belediyemizin 8 adet projesini bugün hizmete veriyoruz. İncirliova ve Kuyucak’ta 2 adet çocuk gelişim merkezimiz tamamlandı. Efeler’de tekstil alanı içerisindeki tescilli binalarımızın restorasyonu yapıldı. Belediyemiz Didim’de huzurevimizi güçlendirdi, kültür merkezimizin bakım ve onarımını başarıyla bitirdi. Ayrıca Nazilli ilçemizin 2’nci, Aydın’ın 7’nci otizm merkezi tamamlandı; Nazilli’de diş sağlığı polikliniğinin, Efeler’de Acarlar Şehir Hastanesi yolunun ve Hayvan Doğal Yaşam Alanımızın birinci etabının bakım işleri bitti. Bunları da sizlerin istifadesine sunuyoruz. Bu yatırımlarda emeği geçen bakanlıklarımızı, kurumlarımızı ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığımızı tebrik ediyorum.

"BİZİ ACIMASIZCA ELEŞTİRENLERİN, BUGÜN BİZE HAK VERDİĞİNİ GÖRÜYORUZ"

Davos’taki tartışmalara baktığımızda, küçük bir kısmıyla hayatın yıllardır konforlu bir coğrafyada bulunmanın keyfini çıkaran ülkelerin ilk defa hayatın gerçekleriyle yüzleştiğini görüyoruz. Bizim senelerdir uğraştığımız meselelerin çok küçük bir kısmıyla onlar da burun buruna gelmeye başladı. Davos’taki tartışmalar, küresel sisteme yönelik yaptığımız eleştirilerin artık Batı dünyasında da karşılık bulduğunu gösteriyor. Düne kadar bize küresel sistemi öven Batılı liderler, bugün çarpıklıktan, adaletsizlikten ve sistemin sorunlarından bahsediyorlar. Bizi acımasızca eleştirenlerin, bugün bize hak verdiğini görüyoruz. Aynı durum komşumuz Suriye için de geçerlidir. Hatırlayın, Suriye’deki mazlumlara sahip çıktığımız için 13 buçuk yıl boyunca bize demediklerini bırakmadılar; “Türkiye yalnızlaşıyor” dediler, “Türkiye Orta Doğu bataklığına saplanıyor” dediler, hatta ülkemizi DEAŞ terör örgütüne destek vermekle suçladılar. Peki sonuçta ne oldu? Suriye’de zalim rejim devrildi, zulüm bitti. Elinde 1 milyona yakın Suriyelinin kanı olan bir yönetim yerine Türkiye’nin çok yakın dostu bir hükümet geldi. Cumhurbaşkanı Ahmet Şara’nın dirayetli liderliğinde, ülkemizin de güçlü desteğiyle şimdi Suriye hızla toparlanıyor; on üç buçuk yıllık çatışmaların ardından güvenlik ve istikrar yeniden sağlanıyor, terör örgütleri işgal ettikleri yerlerden Suriye ordusu tarafından yavaş yavaş çıkartılıyor. Eski rejim döneminde vatandaş bile sayılmayan Kürt kardeşlerimiz ise yeni Suriye’nin asli parçası oluyor, hakları en üst seviyede teslim ediliyor.

"SURİYE'NİN KUZEYİNDE TERÖR TEHDİDİ TAMAMEN ORTADAN KALKINCA TÜM BÖLGEMİZ RAHATLAYACAK"

DEAŞ denilen terör örgütüyle, bu bela ile mücadele eskisinden bile daha güçlü ve kararlı bir hâle geliyor. Bölgemizde her türlü terörün kökü hamdolsun kurutuluyor. Yani yıllardır ülkemiz için endişe kaynağı olan sorunlar birer birer çözüme kavuşuyor. Tarihin doğru tarafında durmamızın, Müslümanlığımızın gereğini yerine getirmemizin, komşuluk hukukuna riayet etmemizin meyvelerini hamdolsun topluyoruz. Halep’te, Hama’da, Humus’ta, Afrin’de, İdlib’de milyonlar cıvıl cıvıl Türkçe konuşuyor, Türkiye’yi konuşuyor, bize hayır duaları ediyor. İnşallah çok daha iyi olacak. Suriye’nin kuzeyindeki ayrılıkçı terör tehdidi tamamen ortadan kalkınca sadece Suriye halkı değil, tüm bölgemiz rahatlayacak. Suriye bölgede bir refah ve istikrar adasına dönüştükçe bundan hepimiz istifade edeceğiz. Bir bütün ve güvenli Suriye’nin kazananı; Araplar, Türkmenler, Kürtler, Nusayriler, Dürziler, Hristiyanlar ve diğer tüm Suriye vatandaşları olacak. Bunun için önce 86 milyon olarak birbirimize kenetleneceğiz; bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep beraber Türkiye olacağız. Unutmayın, İslam kardeşliği ortak paydasında bölgedeki halklarla bir araya geleceğiz. Sağduyulu, sabırlı ve soğukkanlı davranacak; oyuna gelmeyecek, sosyal medyadan körüklenmek istenen fitne ateşine karşı uyanık olacağız. Kutuplaşma ve kamplaşma hem bize hem bölgemize acıdan başka bir şey getirmez. Mezhep üzerinden gerilim coğrafyamıza sadece hüzün, sadece gözyaşı getirir.

Tüm Aydınlı kardeşlerimin şunun farkında olmasını isterim. Hükümet olarak, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz. İç siyasette de, dış politikada da, terörsüz Türkiye sürecinde de attığımız her adımı hesaplıyor, ölçüyor, biçiyor; ondan sonra harekete geçiyoruz. Çevremizdeki ülkeleri tesiri altına alan yangının, Allah korusun, ülkemize sıçramasına ve bize de sirayet etmesine izin vermedik. Çok zorlu süreçleri hamdolsun çok başarılı bir şekilde yönettik. Bunu da siz Aydınlı kardeşlerimizin desteği ve duası sayesinde başardık.

Şundan milletim emin olsun: Türkiye ehil kadroların yönetimindedir, Türkiye tecrübeli kadroların idaresindedir, Türkiye AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın riyasetinde tam bir güven içindedir. Rabbim bizi milletimize hizmet yolundan ayırmasın diyorum, Rabbim Aydın’ımızı daha nice güzel hizmetlerle buluşturmayı bizlere nasip etsin diyorum.

"AYDIN ÇILDIR HAVALİMANI’NIN TİCARİ UÇUŞLARA AÇILMASI İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARI BAŞLATIYORUZ"

Değerli kardeşlerim, şimdi size bir müjde vermek istiyorum. Aydın Çıldır Havalimanı’nın ticari uçuşlara açılması için gerekli çalışmaları başlatıyoruz. Ulaştırma Bakanı’ma gerekli talimatı verdim; hayırlı olsun, uğurlu olsun. Bu düşüncelerle açılışını yaptığımız tüm eserlerin Aydın’ımıza, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu yatırımları şehrimize kazandıran bakanlıklarımıza, Aydın Büyükşehir Belediyemize, kurumlarımıza, firmalarımıza, mühendislerimize, işçilerimize ve emeği geçen herkese, her bir kardeşime tekrar teşekkür ediyorum. Tekrar görüşme temennisiyle sizleri bir kez daha hayırla yad ediyor, seviyor ve selamlıyorum.

